¿Por qué todos hablan del OPPO Bubble? El gadget que se volvió viral del Mundial

Si en los últimos días has visto videos de influencers en el Mundial con un pequeño dispositivo circular pegado en la parte trasera de sus celulares, no eres el único. El accesorio se llama OPPO Bubble y se ha convertido en uno de los gadgets más comentados entre los internautas desde el inicio del mundial. Las primeras imágenes aparecieron durante el último partido de Colombia, donde varios influencers lo utilizaron para grabar videos y tomarse fotografías. Después, creadores de contenido especializados en tecnología comenzaron a mostrar y explicar cómo funciona, impulsando aún más la conversación en redes sociales.

El OPPO Bubble es una pequeña pantalla que se acopla a la parte trasera del teléfono. Su principal función es permitir que el usuario pueda verse mientras utiliza la cámara principal del celular, una ventaja para quienes buscan obtener selfies o videos con una mejor calidad de imagen que la que suele ofrecer la cámara frontal.

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Además de servir como apoyo para la creación de contenido, el accesorio también permite personalizar el celular con diferentes elementos visuales, por lo que combina funciones prácticas con un diseño pensado para destacar.

Hasta ahora, la información disponible indica que la marca lanzó primero el dispositivo en China y que las unidades que ya circulan en Colombia corresponden a esa primera edición. De hecho, por ahora solo habría cuatro equipos en el país.

Otra de las características que se conocen es que el OPPO Bubble fue desarrollado para integrarse con la serie Reno de OPPO, aunque también es compatible con teléfonos Android y iPhone (iOS), lo que amplía las posibilidades para usuarios de diferentes marcas.

Por ahora, OPPO Colombia no ha revelado detalles sobre una fecha de lanzamiento local ni sobre su precio en el mercado. Sin embargo, su aparición en el Mundial y la rápida difusión en redes sociales lo han convertido en uno de los accesorios tecnológicos que más conversación está generando entre quienes crean contenido desde el celular y buscan nuevas formas de aprovechar la cámara principal de sus dispositivos.