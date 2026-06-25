Android 17 estrena funciones que cambiarán cómo usas tu celular

Android 17 comenzó su despliegue y trae una serie de cambios que apuntan a mejorar la forma en que usas tu teléfono todos los días. La nueva versión del sistema operativo de Google incorpora herramientas de productividad, opciones adicionales de privacidad y funciones diseñadas para aprovechar mejor las pantallas grandes y los dispositivos plegables.

La actualización llega primero a los dispositivos Pixel y se extenderá gradualmente a otros equipos Android compatibles durante 2026. Además, algunos dispositivos avanzados recibirán capacidades impulsadas por Gemini más adelante este año.

Más allá de las novedades visuales, Android 17 también introduce cambios internos orientados a mejorar el rendimiento, el uso de memoria y la autonomía de los dispositivos.

Android 17 apuesta por una multitarea más flexible

Uno de los cambios más llamativos es la evolución de las llamadas Burbujas. Hasta ahora esta función estaba asociada principalmente a aplicaciones de mensajería, pero Android 17 la amplía para permitir que prácticamente cualquier aplicación pueda convertirse en una ventana flotante.

La idea es facilitar el cambio entre tareas sin tener que abrir y cerrar aplicaciones constantemente. Por ejemplo, podrás consultar un mapa mientras respondes correos, revisar notas mientras sigues una videollamada o mantener a la vista resultados deportivos mientras navegas.

En teléfonos y tabletas con pantallas grandes, estas aplicaciones flotantes se organizan en una barra dedicada que permite alternar entre ellas con un toque.

Otra novedad es Reacciones en pantalla, una herramienta que combina la grabación de pantalla con la cámara frontal. Esto permite crear videos mostrando simultáneamente lo que ocurre en el teléfono y la reacción del usuario, algo especialmente útil para tutoriales, reseñas o comentarios sobre contenidos virales.

Los usuarios de dispositivos plegables también encontrarán mejoras específicas. Android 17 incorpora un modo de juego optimizado que divide la pantalla para mostrar el videojuego en una sección y los controles táctiles en otra, aprovechando mejor el espacio disponible.

Además, quienes utilicen controles externos podrán reasignar botones de forma nativa para adaptar la experiencia de juego a sus preferencias.

Más control sobre tus datos y protección contra robos

La privacidad es otro de los apartados que recibe atención en Android 17. Ahora podrás conceder acceso temporal a tu ubicación precisa, evitando que una aplicación conserve ese permiso más tiempo del necesario.

También será posible compartir contactos específicos sin entregar acceso completo a toda la agenda telefónica, una medida que ofrece mayor control sobre la información personal.

En materia de seguridad, Google fortaleció la función “Marcar como perdido”. Si tu teléfono es robado o extraviado, podrás bloquearlo utilizando mecanismos biométricos para impedir que terceros accedan a la información almacenada, incluso si conocen el código de desbloqueo.

La actualización también mejora la detección de aplicaciones sospechosas y posibles intentos de estafa en tiempo real. A esto se suma una limitación más estricta de los intentos fallidos para introducir el PIN, aumentando el tiempo de espera entre cada intento y dificultando los ataques por fuerza bruta.

Android 17 incluye además pequeños ajustes que pueden marcar la diferencia en el uso diario, como la posibilidad de ocultar nombres de aplicaciones en la pantalla principal, controles parentales ampliados y un mejor manejo de la memoria RAM para evitar que las aplicaciones consuman más recursos de los necesarios.

Con estas novedades, Android 17 no solo incorpora nuevas funciones visibles para los usuarios. También refuerza aspectos que suelen pasar desapercibidos, como la seguridad, la gestión de recursos y el rendimiento general, áreas que terminan influyendo directamente en la experiencia cotidiana con cualquier teléfono Android.