Google permite iniciar sesión con una selfie en video: Te explicamos

Perder el acceso al celular o al computador que se usa habitualmente para iniciar sesión puede convertirse en un problema cuando la cuenta de Google almacena fotos, correos, documentos y otra información personal. Para ofrecer una alternativa adicional en esas situaciones, Google comenzó a implementar el inicio de sesión mediante una selfie en video.

La función permite configurar previamente un breve video en el que el usuario debe mirar a la cámara y realizar algunos movimientos sencillos y guiados con la cabeza. El objetivo es capturar distintos ángulos del rostro y crear un registro que después pueda utilizarse para comprobar la identidad de la persona.

Si en algún momento el usuario tiene dificultades para acceder a su cuenta, puede grabar un nuevo video selfie. Google compara esa grabación con la que fue registrada durante la configuración para verificar si ambas corresponden a la misma persona. El sistema también solicita movimientos simples para confirmar que está frente a un video en directo y no ante una fotografía o una grabación manipulada.

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La compañía asegura que la herramienta fue diseñada con medidas específicas para reducir los intentos de suplantación de identidad. Entre las amenazas que busca detectar están los contenidos falsos generados mediante técnicas como los deepfakes, que pueden utilizar imágenes o videos de una persona para intentar hacerse pasar por ella.

La configuración es voluntaria y el usuario conserva el control sobre el registro. El video se graba y almacena con su consentimiento, permanece cifrado mientras está guardado y puede eliminarse desde la propia cuenta de Google. Según la información presentada por la compañía, la grabación se utiliza para ayudar al inicio de sesión, salvo que el usuario decida compartirla para otros fines.

La nueva opción amplía las alternativas de acceso que Google ofrece junto con métodos como las claves de acceso y los contactos de recuperación. La idea es que los usuarios cuenten con más de una forma de demostrar que son los propietarios de una cuenta, especialmente cuando pierden temporalmente el acceso a sus dispositivos habituales.

Quienes quieran comprobar si su cuenta cumple con los requisitos pueden revisar la disponibilidad de la función y configurar el video selfie desde la página habilitada por Google para este proceso. La herramienta se suma a las opciones de seguridad disponibles para recuperar el acceso sin depender exclusivamente de un teléfono o computador específico.