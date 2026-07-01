Google Finance lanza nueva app Android con IA y carteras inteligentes

Google presentó una de las mayores renovaciones de Google Finance de los últimos años. La plataforma dejó atrás su fase beta con nuevas herramientas para administrar inversiones, recibir análisis personalizados mediante inteligencia artificial y una aplicación exclusiva para Android que permite consultar el mercado desde cualquier lugar.

La actualización está disponible a nivel mundial y busca facilitar el seguimiento de las inversiones tanto para quienes apenas comienzan como para usuarios con portafolios más amplios. Entre las novedades destacan un sistema de carteras más completo, reportes automáticos sobre el mercado y funciones de investigación apoyadas por IA.

La llegada de estas herramientas responde a una necesidad creciente: acceder a información financiera organizada sin tener que saltar entre diferentes plataformas o aplicaciones.

Google Finance ahora reúne toda tu cartera en un solo lugar

La principal novedad es la incorporación de un sistema de carteras más robusto. Google Finance ahora permite visualizar todas las inversiones desde un único panel, donde se muestran datos de rendimiento, distribución de activos y otros indicadores para entender mejor cómo está compuesto el portafolio.

Quienes ya utilizaban Google Finance encontrarán automáticamente su cartera disponible. Si empiezas desde cero, también podrás crear una nueva cargando archivos en formatos como CSV o PDF, incluso mediante capturas de pantalla con la información de tus inversiones.

Después de configurar la cartera, la inteligencia artificial permite hacer consultas en lenguaje natural para obtener análisis específicos. Por ejemplo, puedes preguntar qué sectores tienen menor representación dentro de tus inversiones o cómo influye la distribución entre acciones y renta fija en el potencial de crecimiento a largo plazo.

Te puede interesar: WhatsApp ya deja reservar tu nombre de usuario y ocultar tu número de teléfono

Otra función destacada son los informes programados. Los usuarios pueden solicitar resúmenes personalizados sobre determinados mercados, acciones o criptomonedas, indicando incluso la frecuencia con la que desean recibirlos.

Cuando el informe esté listo, Google enviará una notificación a través de la aplicación de Google en Android o iPhone. Además, estos reportes también estarán disponibles desde la versión web de Google Finance, donde podrán modificarse o administrarse.

Una nueva aplicación para consultar los mercados desde el celular

Junto con las funciones web, Google lanzó una nueva aplicación de Google Finance para Android. La idea es ofrecer un espacio dedicado exclusivamente al seguimiento de inversiones, sin depender del navegador.

La aplicación reúne la lista de seguimiento, datos financieros en tiempo real, noticias del mercado, la herramienta de investigación basada en inteligencia artificial y una función denominada “momentos clave”, que explica las razones detrás de los movimientos más importantes de una acción.

Google adelantó que durante los próximos meses incorporará más herramientas disponibles en la versión web. Entre ellas figuran las nuevas funciones de cartera y la posibilidad de seguir llamadas de resultados financieros en vivo.

La compañía también confirmó que una versión para iPhone llegará antes de finalizar el año, ampliando el acceso a esta nueva experiencia para los usuarios de iOS.