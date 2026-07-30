Del vestido de J.Lo a Nano Banana: 25 años de Google Imágenes

La herramienta cumple 25 años y llega a este aniversario muy lejos de aquella primera galería de fotografías. La búsqueda visual pasó de encontrar una imagen específica a permitir que los usuarios utilicen fotografías, cámaras y elementos de la pantalla para formular consultas cada vez más precisas.

En 2009 apareció Imágenes Similares, que permitía encontrar fotografías relacionadas a partir de sus formas, colores y texturas. Dos años después, Búsqueda por Imagen hizo posible subir una fotografía o pegar una URL para utilizar ese contenido como término de búsqueda.

El siguiente gran cambio llegó con Google Lens en 2018. La cámara del celular pasó a funcionar como una herramienta de búsqueda capaz de identificar objetos, traducir textos y localizar productos en tiempo real. En 2022, la Multibúsqueda permitió combinar texto e imágenes en una misma consulta para precisar lo que el usuario quería encontrar.

De buscar imágenes a entender lo que aparece en pantalla

La evolución continuó con Busca con un círculo, presentada en 2024. La función permite seleccionar cualquier elemento que aparezca en la pantalla de un teléfono para obtener información sobre él y ya está disponible en más de 580 millones de dispositivos Android en todo el mundo.

Durante 2025, Google llevó estas capacidades hacia consultas más complejas. Lens se integró con el Modo IA de la Búsqueda y apareció Search Live, que permite compartir en tiempo real la transmisión de la cámara del celular mientras el usuario mantiene una conversación de voz con el Modo IA. También llegaron los Resultados Visuales para facilitar la exploración y las compras mediante consultas conversacionales.

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En 2026, la búsqueda visual sumó la posibilidad de identificar varios objetos dentro de una misma imagen utilizando Busca con un círculo. También se incorporó una barra de búsqueda inteligente desde la que es posible subir imágenes y realizar preguntas detalladas sobre ellas.

El siguiente cambio apunta a que Google Imágenes también sirva para descubrir y crear contenido visual. En las próximas semanas, usuarios de Estados Unidos que utilicen el servicio en inglés comenzarán a recibir una página de inicio rediseñada, con una galería dinámica de imágenes seleccionadas de la web y adaptadas a sus intereses. Las colecciones guardadas también podrán aparecer como pestañas para continuar búsquedas relacionadas con viajes, decoración, moda o eventos.

Google además integrará generación de imágenes en la Visión general creada por IA. Con su modelo Nano Banana, los usuarios podrán convertir una descripción escrita en una imagen personalizada desde cero. La función comenzará a desplegarse próximamente en inglés y en las regiones donde actualmente está disponible la creación de imágenes mediante el Modo IA.