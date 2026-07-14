Waze suma modo para motos, rutas personalizadas y más funciones de Gemini

Waze anunció una de las actualizaciones de navegación más amplias del año para su aplicación. Una serie de funciones que buscan adaptar la experiencia de manejo a distintos tipos de conductores y de vehículos.

Entre las novedades se destacan un modo dedicado a motociclistas, rutas sugeridas con base en el historial de viajes de cada usuario, un modo con indicaciones de voz reducidas para quienes prefieren escuchar música sin interrupciones, y nuevas capacidades basadas en Gemini, que ahora permiten reportar incidentes de tráfico y buscar destinos usando comandos de voz en lenguaje natural.

La incorporación progresiva de IA generativa en productos de uso masivo se ha convertido en una de las prioridades del ecosistema Google. En el caso de Waze, la compañía sostiene que estas actualizaciones buscan dar a los usuarios mayor control sobre cómo quieren transitar cada trayecto, ya sea eligiendo qué tipo de información reciben, cómo la reciben o qué rutas se les sugieren por defecto.

Las funciones se están desplegando de forma escalonada en distintos mercados, algunas ya disponibles de forma global y otras limitadas por el momento a un número reducido de países o a la comunidad beta de la aplicación. A continuación, el detalle de cada una.

Modo moto

Una motocicleta no navega igual que un automóvil; puede acceder a calles más angostas y es más sensible al estado del pavimento. El nuevo modo motocicleta de Waze utiliza inteligencia artificial para calcular rutas que incorporan atajos y restricciones específicas para vehículos de dos ruedas, con el objetivo de ofrecer un trazado más preciso y un tiempo estimado de llegada más ajustado a la realidad.

La función también señala en el mapa peligros que afectan particularmente a los motociclistas, como baches, resaltos, cruces peatonales elevados y puentes angostos. Waze indica que esta información se nutre de su sistema de tráfico en tiempo real y de un grupo de editores de mapas dedicados específicamente a documentar riesgos para motociclistas.

El modo motocicleta ya está disponible en Argentina, Brasil, Colombia, Malasia, México, Perú y Filipinas, tanto en Android como en iOS. La compañía anticipó que planea expandir la función a más países en los próximos meses.

Navegación personalizada según el historial de viajes

Waze comenzará a sugerir rutas tomando en cuenta los trayectos previos de cada usuario, además de su ya conocido análisis del comportamiento del tráfico a nivel local. En la práctica, esto significa que un conductor que suele priorizar autopistas por sobre calles con múltiples paradas verá ese tipo de ruta como primera opción sugerida.

La compañía aclaró que la personalización puede desactivarse desde la configuración de la aplicación, o bien el usuario puede optar por rutas alternativas en cada viaje sin necesidad de desactivar la función por completo. Esta actualización ya está disponible a nivel global, en Android y iOS.

Modo de voz reducido

Pensada para quienes prefieren minimizar las interrupciones durante el viaje, la nueva función “less chatty” (menos conversador, en su traducción literal) reduce la cantidad de indicaciones de voz y acorta su duración. Waze aclaró que las alertas consideradas críticas, como peligros en la vía, giros y cambios de carril, se seguirán emitiendo, aunque con menor frecuencia, de manera que no interrumpan tanto la reproducción de música o podcasts.

Este modo ya está disponible de forma global en Android y iOS.

Reporte de incidentes por voz, ahora también para actualizar el mapa

La función de reporte conversacional, presentada meses atrás, ya permitía informar incidentes de tráfico, como demoras o congestión, hablando en lenguaje natural gracias a Gemini. Waze amplió ahora esa capacidad para incluir sugerencias de actualización del mapa, como el cierre de una calle o un cambio en una dirección. Basta con que el usuario diga, por ejemplo, que una vía está cerrada, para que la información se envíe a los editores de mapas locales, encargados de verificarla antes de aplicar el cambio.

La función está disponible a nivel global en Android y iOS.

Búsqueda de destinos mediante comandos de voz

La última de las novedades permite a los usuarios encontrar un destino sin necesidad de conocer su ubicación exacta. Mediante el ícono de búsqueda por voz, es posible formular preguntas como dónde encontrar una cafetería abierta en ese momento, un estacionamiento cercano a un punto determinado o una estación de servicio con precios más convenientes en la zona. Waze responde con una lista de opciones y permite iniciar la navegación directamente por voz.

Esta función, impulsada también por Gemini, se encuentra por el momento disponible únicamente para la comunidad beta de Waze a nivel global, en Android y iOS.

Artículo coescrito con Juan Pablo Aguirre Osorio

Imagen: Waze Blog