WhatsApp estrena Meta Business Agent: así funcionará la IA para empresas

Meta lanzó oficialmente Meta Business Agent, una plataforma que permite a las empresas crear agentes de inteligencia artificial capaces de mantener conversaciones completas con los usuarios dentro de WhatsApp. La herramienta ya está disponible y promete asumir tareas que van desde responder preguntas sobre productos hasta ayudar a cerrar una venta.

La apuesta va más allá de un simple chatbot. Según Meta, estos agentes pueden atender consultas, identificar clientes potenciales, recomendar productos y acompañar el proceso de compra sin que una persona intervenga en cada conversación. Además, las empresas podrán combinar la atención automática con agentes humanos, cambiando entre ambos de forma fluida cuando sea necesario.

¿Cómo funcionará la nueva IA para empresas en WhatsApp?

Meta explicó que las compañías tendrán libertad para decidir cómo administrar sus conversaciones. Podrán utilizar únicamente el Business Agent, apoyarse en soluciones de inteligencia artificial desarrolladas por terceros, mantener equipos de atención humana o combinar todas estas alternativas.

La intención es ofrecer mayor flexibilidad para responder un alto volumen de mensajes sin sacrificar la continuidad de la conversación. Si la IA no puede resolver una consulta o el cliente necesita atención personalizada, el chat podrá pasar a un agente humano sin interrumpir la experiencia.

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El lanzamiento también introduce cambios en el modelo de cobro de la plataforma. A partir del 1 de agosto de 2026, Meta comenzará a cobrar el uso del Business Agent mediante un sistema basado en tokens, una modalidad cada vez más utilizada por los proveedores de inteligencia artificial.

La tarifa será única para todo el mundo: 2 dólares por cada millón de tokens, incluyendo tanto el uso del agente como la entrega de los mensajes. Meta estima que una conversación suele consumir entre 20.000 y 25.000 tokens, por lo que cada interacción tendría un costo aproximado de entre 4 y 5 centavos de dólar.

También cambian los cobros en WhatsApp Business

Los ajustes no terminan allí. Desde el 1 de octubre de 2026, Meta volverá a cobrar los mensajes de servicio enviados dentro de la ventana de atención de 24 horas, utilizando un esquema por mensaje similar al que ya aplica para los mensajes de utilidad y autenticación.

Ese mismo día también volverán a tener costo las plantillas de utilidad enviadas durante esa ventana de servicio. En otras palabras, prácticamente cualquier respuesta empresarial dentro del periodo activo de atención generará un cobro, ya sea enviada por un agente humano, un sistema tradicional o el nuevo Business Agent.

Meta también recordó otras fechas importantes relacionadas con WhatsApp Business. Desde el 1 de julio de 2026 comenzaron a aplicarse nuevas tarifas para mensajes de marketing, utilidad y autenticación. Ese mismo día inició el despliegue oficial de Meta Business Agent y, en Brasil, comenzó la facturación localizada en reales para los clientes elegibles.