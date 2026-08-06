WhatsApp trabaja en una nueva función de etiquetas de IA en WhatsApp que permitiría identificar cuándo una imagen o un video compartido en un canal fue creado o modificado con inteligencia artificial. La característica fue detectada en la versión beta 2.26.31.1 para Android, disponible en Google Play Store. Meta todavía no la ha anunciado oficialmente ni la ha habilitado para los usuarios beta.

Si finalmente llega a la versión estable, la herramienta ofrecería mayor transparencia sobre las imágenes y videos creados con IA que circulan en los canales. La iniciativa surge en un momento en el que las plataformas buscan identificar con mayor claridad el material de origen artificial, impulsadas por nuevas exigencias regulatorias en distintos mercados.

Cómo funcionan las etiquetas de IA en WhatsApp

WABetaInfo reveló la novedad tras analizar la versión beta de la aplicación. El sitio especializado suele anticipar funciones en desarrollo y cuenta con un historial confiable de filtraciones que más tarde terminan incorporándose a la versión oficial.

De acuerdo con la filtración, el mecanismo sería similar al de la etiqueta de colaboración pagada incorporada recientemente en los canales. Después de publicar una imagen, un video u otro contenido multimedia generado o editado con estas herramientas, el administrador podría mantener presionado el mensaje para abrir el menú contextual.

Allí aparecería una nueva opción llamada “Añadir etiqueta de contenido de IA”. Con ella, los administradores podrían indicar que el material fue generado o editado con inteligencia artificial. De esa forma, quienes siguen el canal tendrían más contexto sobre su origen antes de interactuar con la publicación.

Una vez aplicada, la marca aparecería sobre la burbuja del mensaje para identificar el origen artificial del contenido. WABetaInfo también indica que la etiqueta podría no poder eliminarse posteriormente, aunque Meta todavía no ha confirmado ese funcionamiento.

El sitio especializado añade que el sistema dependería por completo del administrador del canal. Hasta ahora no existen indicios de que la aplicación vaya a analizar automáticamente las publicaciones para detectar material de origen artificial. En consecuencia, la responsabilidad recaería en quien decide compartir ese contenido.

Por qué WhatsApp desarrolla esta función

Meta no ha explicado por qué desarrolla esta característica. Sin embargo, su aparición coincide con el avance de normas de transparencia en distintos países. En algunas regiones ya existe la obligación de informar cuándo determinados archivos audiovisuales tienen origen sintético para reducir el riesgo de desinformación.

La función ayudaría a cumplir esos requisitos sin depender de aplicaciones externas. Los administradores podrían añadir el aviso directamente desde la plataforma, brindando más información antes de que los usuarios consulten imágenes o videos modificados mediante estas tecnologías.

Su desarrollo también coincide con la entrada en vigor de nuevas disposiciones de la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) de la Unión Europea. La norma exige identificar determinados contenidos generados o modificados mediante estos sistemas cuando puedan confundirse con material auténtico o inducir a error.

La etiqueta tampoco estaría limitada al contenido creado con Meta AI. Según WABetaInfo, también podría utilizarse para imágenes o videos producidos con ChatGPT, Gemini u otras plataformas similares. El propósito sería informar que el material tiene origen artificial, sin importar el servicio utilizado para crearlo.

De momento, no existe confirmación de que la característica llegue a todos los mercados. Su disponibilidad podría depender de la legislación vigente en cada país. Habrá que esperar un anuncio oficial de Meta para conocer el alcance de su despliegue.

Cómo encaja esta medida con lo que ya hacen otras plataformas

La función que prepara WhatsApp no surge de forma aislada. En los últimos meses, varias plataformas han incorporado mecanismos para identificar material generado o modificado con inteligencia artificial. La tendencia responde al rápido avance de estas tecnologías y a nuevas exigencias regulatorias orientadas a ofrecer mayor contexto a los usuarios.

Meta ya utiliza distintivos para determinadas publicaciones en Facebook e Instagram. Por su parte, YouTube solicita a los creadores revelar cuándo un video incluye escenas sintéticas que podrían confundir a la audiencia. Bajo ese panorama, la incorporación de etiquetas en los canales seguiría la misma estrategia: brindar más información sin limitar el uso de estas herramientas.

Qué implican las etiquetas para quienes siguen canales de WhatsApp

Según WABetaInfo, la opción estaría limitada al contenido visual. Imágenes, videos y otros archivos creados o editados mediante herramientas generativas entrarían dentro de esta categoría. Los mensajes de texto, en cambio, quedarían fuera de esta primera implementación.

Aunque la compañía no ha explicado el motivo de esa diferencia, centrar el etiquetado en imágenes y videos creados con IA resulta razonable. Ese tipo de material suele ser mucho más difícil de identificar a simple vista cuando tiene origen artificial. Los textos, por el contrario, permiten comprender con mayor facilidad su contexto y procedencia.

La medida también tendría una limitación importante. Si un administrador decide no identificar un archivo creado con estas tecnologías, hasta ahora no existen indicios de que la aplicación pueda detectarlo automáticamente. Su utilidad dependerá, en buena medida, del uso responsable que hagan quienes administran los canales.

La función continúa en desarrollo para Android y todavía no ha sido habilitada para los usuarios beta. WABetaInfo también asegura que la compañía trabaja para llevar esta característica a iPhone. Sin embargo, Meta aún no ha comunicado una fecha para el inicio de las pruebas públicas ni para su lanzamiento.

De concretarse su lanzamiento, los usuarios contarían con una referencia adicional para interpretar lo que reciben en los canales. La etiqueta no significará que una imagen o un video sean falsos; únicamente indicará que fueron creados o editados con inteligencia artificial. De momento, WhatsApp prepara etiquetas para identificar imágenes y videos creados con IA únicamente como una función detectada en desarrollo. Habrá que esperar un anuncio oficial de Meta para conocer cuándo llegará y cómo será su implementación definitiva.

Imagen: WABetaInfo / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)