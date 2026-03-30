WhatsApp anuncia su nueva ola de novedades: dos cuentas en iOS, IA integrada y más

WhatsApp anunció una serie de nuevas funciones que le permitan mantenerse como la aplicación de mensajería dominante. Las novedades buscan simplificar la experiencia de uso, integrar inteligencia artificial y responder a una demanda histórica de los usuarios de iPhone.

De acuerdo con el comunicado, estas actualizaciones que llegan a los usuarios de iOS y de Android no solo apuntan a la comodidad, sino también a un cambio más amplio en cómo entendemos la mensajería mediante una mayor integración con herramientas inteligentes.

“Para ayudarte a aprovechar al máximo cada momento, estamos implementando nuevas formas de hacer que WhatsApp sea aún más fácil de usar, ya sea para organizarte, para combinar el trabajo con la vida personal o para sacar más partido a cada chat”, dijo WhatsApp.

Las nuevas funciones explicadas a continuación ya están en proceso de despliegue y llegarán progresivamente a todos los usuarios de iOS y Android en las próximas semanas.

Dos cuentas en iPhone: una función largamente esperada

La novedad más llamativa es la llegada de la gestión de múltiples cuentas en iOS. Hasta ahora, esta posibilidad estaba limitada a dispositivos Android, pero finalmente aterriza en el ecosistema de Apple.

Esto significa que los usuarios podrán usar una cuenta personal y otra profesional en el mismo dispositivo y cambiar fácilmente entre perfiles. Esta opción funciona un poco similar a la gestión de varias cuentas en Instagram, de modo que puedes identificar cada cuenta gracias a una pequeña visualización de la foto de perfil desde la interfaz principal.

El movimiento es clave en un momento en el que cada vez más usuarios mezclan lo personal con lo laboral en una sola app, especialmente creadores de contenido, emprendedores y profesionales digitales.

Nuevas herramientas para gestionar almacenamiento

Uno de los problemas clásicos de WhatsApp ha sido la acumulación de archivos. La nueva actualización introduce mejoras en la gestión del almacenamiento, que ahora permite realizar

búsquedas y eliminar archivos grandes directamente desde un chat.

Otra de las ventajas es que se podrá borrar solo contenido multimedia sin necesidad de eliminar la conversación, algo bastante importante para quienes simplemente quieren liberar espacio en sus dispositivos y copias de seguridad.

Hasta ahora, esto solo ha sido posible mediante la opción de gestión de almacenamiento en el menú de ajustes de WhatsApp. Esto responde a una necesidad práctica de mantener conversaciones importantes sin sacrificar espacio en el dispositivo.

Transferencia de chats más sencilla y sin dolores de cabeza

Cambiar de celular, especialmente entre sistemas operativos, siempre ha sido un dolor de cabeza si quieres conservar tus conversaciones de WhatsApp. Por suerte, la aplicación continúa mejorando el proceso para transferir los chats.

Ahora puedes mover el historial de chat de iOS a Android y dentro de la misma plataforma de manera sencilla. Esto promete una transferencia completa de chats que conserva fotos, videos y conversaciones.

Sin embargo, todavía no es posible transferir tu nombre para mostrar, actualizaciones de estado ni archivos multimedia recibidos a través de los canales.

“Cambiar de teléfono no debería ser complicado”, señala la compañía en su comunicado, dejando claro el enfoque en la experiencia de usuario.

Más IA dentro del chat

La inteligencia artificial, impulsada por Meta, empieza a ocupar un lugar más central dentro de WhatsApp. Cada vez es más común encontrar opciones asistidas por IA, y la app ahora lanzará más funciones impulsadas por esta tecnología:

Ayuda para escribir: La función puede sugerir respuestas completas basadas en el contexto de la conversación. Según la empresa, manteniendo la privacidad de los mensajes.

La función puede sugerir respuestas completas basadas en el contexto de la conversación. Según la empresa, manteniendo la privacidad de los mensajes. Edición de fotos con IA: Permite retocar imágenes antes de enviarlas incluyendo opciones como eliminar objetos, cambiar fondos o aplicar estilos.

Permite retocar imágenes antes de enviarlas incluyendo opciones como eliminar objetos, cambiar fondos o aplicar estilos. Stickers más inteligentes: WhatsApp ahora sugiere stickers automáticamente a partir de emojis, haciendo más dinámicas las conversaciones.

Eso sí, la plataforma advierte que algunas funciones de IA podrían no estar disponibles para todos los usuarios en esta fase inicial debido a algunas restricciones y pruebas regionales.

Imagen: WhatsApp