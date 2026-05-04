AWS lanza Amazon Quick: así funciona su asistente de IA para escritorio

Amazon Web Services (AWS) dio a conocer Amazon Quick, una nueva herramienta de inteligencia artificial diseñada para integrarse directamente en el escritorio de los usuarios y conectarse con las aplicaciones, archivos y plataformas que utilizan a diario.

La apuesta de la compañía va más allá de un chatbot tradicional. Según AWS, se trata de un asistente capaz de comprender hábitos de trabajo, acceder a información dispersa entre diferentes sistemas y automatizar tareas complejas desde una sola interfaz.

La aplicación funciona instalada localmente en el computador y permanece activa en segundo plano. Esto le permite interactuar con archivos guardados en el equipo, revisar información vinculada al calendario, correo electrónico y distintas aplicaciones corporativas, con el objetivo de ofrecer respuestas y ejecutar acciones según las necesidades del usuario.

Entre sus principales capacidades está la creación automática de presentaciones, paneles de control, documentos, aplicaciones empresariales e incluso imágenes. Todo esto a partir de instrucciones escritas en lenguaje natural.

AWS asegura que Quick puede conectarse con plataformas ampliamente utilizadas como Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, Zoom, Slack, Jira, Dropbox, Teams y otras herramientas empresariales.

La idea es evitar que los usuarios tengan que cambiar constantemente entre aplicaciones para reunir información o ejecutar tareas.

Una IA que aprende del contexto laboral

Uno de los diferenciales de Quick es su capacidad para construir una memoria de trabajo personalizada.

La herramienta indexa documentos, registra patrones de uso y aprende de cada interacción para crear lo que AWS describe como un “grafo de conocimiento” adaptado a cada usuario o equipo.

Eso significa que, con el tiempo, puede recordar preferencias de redacción, proyectos frecuentes, contactos relevantes e incluso flujos de trabajo habituales.

Por ejemplo, si un integrante de ventas necesita redactar un correo tras cerrar un negocio, Quick podría recuperar información de conversaciones previas, incluir automáticamente a las personas adecuadas y sugerir acciones de seguimiento.

Además, incorpora “Espacios compartidos”, una función que permite a los equipos centralizar automatizaciones, paneles y recursos creados dentro de la plataforma.

Otro aspecto destacado es su comportamiento proactivo.

Mientras la mayoría de asistentes responde únicamente cuando recibe una instrucción, Quick analiza actividad y agenda para anticiparse. Puede preparar información previa a una reunión, alertar sobre conflictos de agenda o sugerir acciones antes de que el usuario las solicite.

¿Cómo acceder a Amazon Quick y quiénes ya lo están usando?

AWS informó que comenzar a usar Quick requiere únicamente registrarse con una dirección de correo electrónico.

El proceso de activación toma pocos minutos y puede realizarse desde el portal oficial del servicio.

La compañía también confirmó nuevas integraciones para aplicaciones de escritorio de Microsoft, lo que permitirá usar Quick directamente desde Outlook, Word, Excel y PowerPoint.

Empresas como 3M, GoDaddy, BMW, NFL y Mondelēz International ya están implementando la plataforma.

Según AWS, algunos clientes han reportado reducciones importantes en tiempos operativos, desde pruebas industriales hasta preparación de reuniones comerciales.

El lanzamiento refleja una nueva etapa en la carrera por llevar asistentes de inteligencia artificial al entorno corporativo, con una propuesta que busca integrarse a los flujos de trabajo existentes en lugar de obligar a las empresas a migrar hacia nuevos ecosistemas.