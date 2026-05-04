El probador virtual de Google busca resolver uno de los principales problemas al comprar ropa por internet, saber cómo quedará una prenda antes de recibirla. Esta función permite ver una representación visual sobre una imagen personal, lo que ofrece una referencia más cercana que las fotos tradicionales de catálogo y se suma a otras funciones de IA en Google Shopping orientadas a personalizar la experiencia de compra en línea.

La función está integrada en Google Shopping, la Búsqueda y Google Imágenes, lo que facilita su acceso sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. A través de esta tecnología, los usuarios pueden explorar diferentes prendas y obtener una referencia visual más cercana a su contexto real, aunque sin sustituir completamente la prueba física.

Por ahora, la herramienta está disponible únicamente en algunos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, India y Australia. Su implementación progresiva sugiere que podría expandirse a otros mercados en el futuro, dependiendo de su adopción y del desarrollo de la tecnología.

Cómo funciona el probador virtual de Google

El sistema utiliza modelos de inteligencia artificial generativa para analizar una imagen personal y superponer digitalmente la prenda seleccionada. A diferencia de un simple montaje, la función interpreta aspectos como la postura, las proporciones corporales y la caída de la tela para generar una representación más realista del resultado final.

Para usar esta función, basta con buscar una prenda en Google. Si la opción está disponible para ese producto, aparecerá el botón “Probar”, que permite iniciar la prueba virtual cargando una fotografía personal. Esta imagen puede reutilizarse en futuras pruebas o eliminarse en cualquier momento.

Las condiciones de la fotografía influyen directamente en la calidad del resultado. Se recomienda que la imagen sea de cuerpo completo, con buena iluminación, fondo limpio y postura natural. Además, es importante que no incluya otras personas y que la ropa que se lleva puesta no sea demasiado holgada, ya que esto puede afectar la precisión de la simulación.

Requisitos, limitaciones y disponibilidad

Para acceder a esta función, es necesario contar con una cuenta activa de Google, ser mayor de 18 años y tener habilitadas opciones como la Actividad en la Web y la Personalización de la Búsqueda. También es indispensable estar en uno de los países donde ya está disponible, ya que su despliegue sigue siendo limitado.

El probador virtual no admite todo tipo de productos. Actualmente, funciona con categorías como partes de arriba, partes de abajo y vestidos, mientras que excluye lencería, trajes de baño y accesorios. Tampoco está disponible en productos patrocinados, lo que restringe su presencia dentro de ciertos resultados de búsqueda.

Aunque la tecnología ofrece una referencia visual útil, las imágenes generadas pueden contener errores en detalles o proporciones. Por ello, se recomienda complementar la experiencia con la revisión de tallas, descripciones y opiniones de otros usuarios antes de realizar una compra. Esta herramienta debe entenderse como una guía aproximada, no como una representación exacta del resultado final.

En cuanto a la privacidad, Google indica que las imágenes subidas no se utilizan para entrenar modelos ni se comparten con terceros. Tampoco se recopilan datos biométricos durante el proceso, y el usuario mantiene el control sobre sus imágenes, con la posibilidad de eliminarlas en cualquier momento.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)