La aplicación de mensajería más utilizada del planeta ha comenzado a probar WhatsApp Plus, un nuevo modelo de suscripción que introduce funciones adicionales de pago dentro de la app. Este servicio, actualmente en fase beta y disponible para un número limitado de usuarios en Android, marca un cambio progresivo en la estrategia de monetización de la plataforma.

Este plan no reemplaza la experiencia gratuita, sino que añade una capa de personalización y control que hasta ahora no existía en la aplicación oficial. Con este movimiento, la plataforma busca ofrecer funciones adicionales sin modificar sus herramientas esenciales, que siguen siendo gratuitas para todos los usuarios. En la práctica, se trata de un plan enfocado en personalización y organización, no en funciones esenciales de mensajería.

Qué incluye la suscripción a WhatsApp Plus

El principal atractivo es la personalización. Los usuarios que acceden a esta suscripción pueden modificar la apariencia de la app mediante 18 temas de color, lo que permite transformar la interfaz sin alterar la experiencia básica de uso.

Además, el servicio incluye hasta 14 iconos personalizados, opciones de diseño exclusivas y stickers premium, algunos con efectos animados que pueden visualizarse incluso en dispositivos que no cuentan con la suscripción activa, añadiendo un elemento diferenciador en las conversaciones.

En el apartado funcional, WhatsApp Plus permite fijar hasta 20 chats en la parte superior, superando ampliamente el límite actual de la versión gratuita. Esto permite tener siempre visibles chats clave como trabajo, familia o clientes, algo especialmente útil para quienes usan la app de forma intensiva.

También introduce mejoras en la organización mediante listas personalizadas, que permiten aplicar configuraciones como temas o sonidos a grupos de chats. Cuando se añade una nueva conversación, estos ajustes se aplican automáticamente, optimizando la experiencia sin necesidad de configuraciones manuales constantes.

Diferencias frente a versiones no oficiales

Es importante no confundir esta suscripción en pruebas con las versiones modificadas conocidas como WhatsApp Plus APK. Estas ediciones no oficiales ofrecen funciones avanzadas como personalización extrema, envío de archivos de gran tamaño o controles de privacidad adicionales, pero también implican riesgos importantes.

Entre ellos destacan la posibilidad de bloqueo de cuenta, la falta de soporte oficial y posibles vulnerabilidades de seguridad. Además, al no estar disponibles en tiendas oficiales, requieren instalación manual, lo que aumenta la exposición a software malicioso o versiones alteradas.

A diferencia de estas versiones, la propuesta oficial mantiene intactas funciones clave como el cifrado de extremo a extremo y añade únicamente características opcionales sin comprometer la seguridad del usuario.

Cuánto cuesta WhatsApp Plus (en pruebas)

Por ahora, el servicio se ha visto con precios cercanos a 3 USD en Estados Unidos, 2,7 USD en Europa (2,49 €) y aproximadamente 1,7 USD en México (29 MXN).

Estas cifras forman parte de pruebas internas y podrían cambiar antes de un lanzamiento global. Por el momento, el acceso está limitado a ciertos usuarios en Android, mientras la compañía recopila datos antes de expandir el servicio a más regiones y dispositivos.

Por ahora, WhatsApp Plus no cambia la experiencia base, pero abre la puerta a funciones premium centradas en personalización más que en comunicación.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT