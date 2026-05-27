Encontrar ese fragmento exacto de un podcast que te hizo reír, aprender algo nuevo o querer enviárselo a alguien suele convertirse en una búsqueda larga entre minutos y capítulos. Spotify quiere cambiar eso con una nueva función que permite guardar, recortar y compartir momentos específicos dentro de los episodios.
La plataforma comenzó a desplegar globalmente Clips de Podcasts, una herramienta disponible para usuarios gratuitos y premium en dispositivos móviles que añade nuevas formas de interactuar con los contenidos de audio.
La novedad llega en un momento en el que los podcasts dejaron de ser solo programas para escuchar completos y se transformaron en contenido que también circula en redes sociales, chats y recomendaciones entre amigos.
¿Cómo funcionan los Clips de Podcasts?
La función incorpora un nuevo ícono de tijeras dentro de la vista de reproducción. Desde allí, puedes seleccionar el fragmento exacto que quieres conservar, ajustar el inicio y final del corte, previsualizarlo y almacenarlo.
La apuesta de Spotify apunta a resolver un problema frecuente: volver a encontrar una conversación específica dentro de episodios que pueden durar una o dos horas.
Los clips guardados tendrán un espacio propio dentro de la biblioteca personal. Además, podrán añadirse a playlists, lo que abre una nueva forma de organizar contenido por temas, invitados o momentos destacados.
Para usar la herramienta, solo debes abrir un episodio, tocar el ícono de tijeras mientras escuchas, elegir el segmento que quieres recortar y guardarlo. Después, el fragmento quedará disponible para acceder a él más adelante.
Compartir podcasts ya no será solo enviar el enlace completo
Uno de los cambios más visibles está en las opciones de compartir. Spotify actualizó ese menú para que ya no tengas que enviar un episodio entero cuando solo quieres mostrar unos segundos específicos.
Ahora podrás elegir entre compartir el programa completo, un capítulo determinado, una marca de tiempo concreta o un clip personalizado creado por ti.
La herramienta también se integra con Mensajes de Spotify y otras plataformas compatibles, facilitando enviar fragmentos directamente a amigos o grupos sin necesidad de explicar en qué minuto ocurre algo interesante.
Para los creadores y productores de podcasts, esto también puede traducirse en más descubrimiento de contenido. Un fragmento corto y fácil de compartir puede circular más rápido que un enlace a un episodio de larga duración.
La función empezó a activarse desde hoy y llegará progresivamente a más programas dentro de la plataforma. Si aún no aparece, Spotify recomienda buscar el nuevo ícono de tijeras la próxima vez que reproduzcas un podcast desde tu celular.