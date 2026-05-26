El mercado de smartphones en Colombia acaba de sumar otro competidor en la gama premium accesible. HONOR presentó oficialmente el HONOR 600, un teléfono que apuesta por llevar funciones avanzadas de inteligencia artificial a usuarios que crean contenido desde el celular y buscan fotografía, batería y rendimiento en un mismo dispositivo.

La principal novedad del equipo está en su sistema IA Image to Video 2.0, una herramienta integrada directamente en el smartphone que permite transformar imágenes estáticas en videos generados con inteligencia artificial. El sistema puede combinar entre una y tres fotos y, mediante instrucciones escritas por el usuario, crear pequeñas secuencias animadas con transiciones y estilos cinematográficos.

La función apunta a simplificar procesos que normalmente requieren aplicaciones de edición más complejas o software especializado. Desde el propio teléfono puedes generar clips para redes sociales, crear escenas de apertura y cierre o utilizar plantillas prediseñadas para producir contenido de forma rápida.

Un celular pensado para crear contenido

El HONOR 600 también incorpora un botón dedicado para acceder a las funciones de IA sin tener que navegar entre aplicaciones o menús. Desde ahí puedes activar herramientas como el borrador inteligente para eliminar elementos de una foto o crear collages dinámicos con imágenes en movimiento.

Otra de las apuestas del fabricante es el llamado “Agente de Fotografías con IA”. En la práctica, funciona como un editor asistido por lenguaje natural: escribes lo que quieres modificar en una imagen y el sistema realiza automáticamente el ajuste. Por ejemplo, quitar objetos, cambiar partes de la escena o mejorar ciertos elementos de la fotografía.

Más allá de la inteligencia artificial, el teléfono pone buena parte de su atención en la fotografía nocturna. El equipo incluye una cámara principal de 200 megapíxeles con un sensor de gran tamaño para captar más luz en condiciones difíciles.

Según la compañía, el sistema utiliza tecnología de remosaico asistido por IA para aumentar la sensibilidad lumínica y mejorar la captura de detalles en conciertos, retratos nocturnos o paisajes urbanos con poca iluminación.

El conjunto fotográfico se completa con una cámara ultra gran angular de 12 MP y una cámara frontal de 50 MP. Además, incorpora estabilización inteligente para reducir el movimiento de la mano al tomar fotos o grabar video.

Batería grande y compatibilidad con Apple

Uno de los datos que más llama la atención es la batería de 7000 mAh, una capacidad poco habitual en teléfonos delgados. HONOR asegura que el dispositivo puede ofrecer hasta dos días de autonomía bajo uso intensivo gracias a un sistema de optimización energética apoyado en inteligencia artificial.

El equipo también incluye carga rápida de 80W y carga inversa compatible con dispositivos iOS. Precisamente, otra de las funciones que busca diferenciar al HONOR 600 es su integración con el ecosistema de Apple.

A través de la tecnología OneHop, el teléfono permite compartir archivos entre dispositivos HONOR, iPhone y Mac, sincronizar notificaciones y acceder a contenidos almacenados en el celular desde computadores Apple.

En pantalla, el HONOR 600 incorpora un panel de 6,57 pulgadas con brillo máximo de 8000 nits y tasa de refresco de 120 Hz, pensado para mejorar la visualización en exteriores y ofrecer una experiencia más fluida en videojuegos y navegación.

El smartphone llega además con resistencia al agua y polvo IP68 e IP69, junto con certificaciones de protección frente a golpes y caídas.

El HONOR 600 estará disponible en Colombia con 512 GB de almacenamiento y configuración de memoria RAM de 8+16 GB. El precio base será de 3.399.000 pesos y podrá encontrarse en tiendas como Claro, Alkosto, Ktronix, Alkomprar y Falabella.