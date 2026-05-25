Los primeros detalles sobre el próximo smartphone de la firma ya empezaron a circular. El nuevo HMD Thunder Pro apareció en imágenes promocionales y especificaciones técnicas compartidas por el filtrador @smashx_60. Todo apunta a un dispositivo de gama media que buscaría diferenciarse a través de la autonomía y un diseño trasero poco convencional.

A simple vista, el teléfono muestra líneas simples, bordes suavemente curvados y una construcción pensada para mantener un precio competitivo. El elemento más llamativo aparece en la parte trasera, donde incorporaría un módulo fotográfico horizontal con forma de píldora que rompe con la estética habitual del segmento.

Visualmente, el equipo recuerda parcialmente a algunos modelos recientes de Google Pixel, aunque con una distribución diferente de sensores. Una cámara quedaría ubicada en cada extremo del módulo mientras el flash LED aparecería en el centro. Esa disposición genera una apariencia más limpia y moderna frente a otros equipos de gama media.

Uno de los principales atractivos sería la batería de 6.000 mAh. La capacidad buscaría ofrecer largas jornadas de uso sin depender constantemente del cargador, un punto cada vez más valorado por quienes utilizan redes sociales, streaming o navegación GPS durante buena parte del día.

Por dentro, el dispositivo apostaría por un procesador enfocado en eficiencia energética para acompañar la propuesta de autonomía. La combinación apunta a un rendimiento estable en tareas cotidianas sin priorizar la potencia extrema ni el gaming más exigente.

HMD Thunder Pro sumaría pantalla OLED, chip Unisoc y cámaras de 50 MP

De acuerdo con los datos revelados, el dispositivo incorporaría una pantalla OLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz. Aunque no competiría en la gama premium, el panel OLED representaría una mejora importante frente a muchas pantallas LCD que todavía dominan este segmento.

En el apartado técnico, el teléfono integraría un procesador Unisoc T620 orientado a ofrecer equilibrio entre rendimiento y consumo energético. La plataforma contaría con dos núcleos Cortex-A75 de hasta 2,2 GHz y seis núcleos Cortex-A55 enfocados en eficiencia.

Otra de las configuraciones mencionadas incluye 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esa combinación permitiría ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo y almacenar una gran cantidad de fotos, videos y archivos sin depender rápidamente de servicios en la nube.

Respecto a las cámaras, el equipo incorporaría un sensor frontal de 50 megapíxeles junto con una cámara principal trasera también de 50 MP y un lente ultra gran angular de 8 MP. Con esa configuración, buscaría competir en uno de los segmentos más disputados de la gama media.

Finalmente, el dispositivo se complementaría con carga de 20 W mediante USB-C. También incorporaría certificación IP65 contra salpicaduras, altavoces estéreo, NFC y puerto de auriculares de 3,5 mm, una característica que todavía conserva una base importante de usuarios.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la fecha de presentación del equipo. Aun así, la información que trascendió anticipa un teléfono enfocado en autonomía, diseño diferencial y una experiencia equilibrada para el uso cotidiano.

Imagen: @smashx_60 / Editada con IA (ChatGPT)