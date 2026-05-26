iOS 27 dejaría fuera a estos iPhone y perderían funciones IA

Apple todavía no presentó oficialmente iOS 27, pero las primeras filtraciones ya generan preocupación entre usuarios de iPhone. El foco no está únicamente en las nuevas funciones de inteligencia artificial o en la evolución de Siri. La principal inquietud pasa por la posible salida de varios modelos que todavía mantienen millones de usuarios activos en todo el mundo.

Distintos reportes vinculados al ecosistema Apple indican que la compañía trabaja en una actualización enfocada en estabilidad, optimización y rendimiento. La decisión aparece después de las críticas que recibió el software actual por problemas de batería, fallos de fluidez y bugs detectados incluso en dispositivos recientes dentro del catálogo de la compañía.

La filtración apareció a través de Instant Digital, un conocido filtrador asiático especializado en productos Apple que suele publicar información en Weibo. Según ese reporte, la compañía prepara uno de los recortes de compatibilidad más importantes de los últimos años. Aunque Apple todavía no confirmó la información, el rumor rápidamente comenzó a circular entre usuarios y analistas del sector tecnológico.

Qué iPhone podrían quedarse afuera de iOS 27

Si la filtración termina confirmándose durante la WWDC 2026, Apple dejaría fuera de la actualización al iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max y también al iPhone SE de segunda generación lanzado en 2020. Todos esos dispositivos comparten el procesador A13 Bionic, un detalle importante dentro de la estrategia habitual de compatibilidad utilizada por Apple.

Históricamente, Apple establece límites generacionales tomando como referencia el chip utilizado por cada línea de iPhone. Ese criterio gana más importancia cuando aparecen nuevas funciones relacionadas con inteligencia artificial y procesamiento local avanzado. Las herramientas más recientes requieren mayor capacidad técnica para ejecutar procesos directamente desde el dispositivo sin depender completamente de la nube.

La posible exclusión genera dudas entre especialistas porque los iPhone 11 todavía ofrecen un rendimiento competitivo incluso varios años después de su lanzamiento. Los dispositivos continúan destacándose por autonomía, estabilidad y fluidez en tareas cotidianas. También mantienen una enorme base de usuarios en mercados donde los ciclos de renovación tecnológica suelen extenderse durante más tiempo.

Por qué la filtración genera debate entre usuarios

Otro punto que genera debate tiene relación con la propia fuente de la filtración. Aunque Instant Digital posee antecedentes precisos adelantando productos Apple y cambios relacionados con hardware, las filtraciones vinculadas con software suelen resultar más difíciles de comprobar. El desarrollo de iOS ocurre completamente dentro de Apple Park y prácticamente sin participación externa.

Muchos especialistas comparan el escenario actual con el paso entre iOS 11 e iOS 12. En aquel momento, Apple priorizó estabilidad antes que funciones demasiado ambiciosas. Además, mantuvo compatibilidad con prácticamente los mismos dispositivos de la generación anterior. Por ese motivo, algunos analistas consideran extraño que ahora exista un recorte tan amplio dentro de la lista compatible.

En caso de cumplirse el rumor, la compatibilidad arrancaría desde toda la familia iPhone 12 en adelante. Eso incluiría los modelos iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. También formarían parte de la lista todos los modelos de las líneas iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16.

Las funciones avanzadas que algunos iPhone perderían

La lista de compatibilidad también incluiría al iPhone SE de tercera generación presentado oficialmente durante 2022. Posteriormente se sumarían los nuevos dispositivos previstos para este año, incluidos futuros modelos Pro y el esperado iPhone plegable que ya comenzó a aparecer en distintas filtraciones relacionadas con la hoja de ruta interna de Apple.

Sin embargo, recibir iOS 27 no significará acceder a todas las funciones nuevas del sistema operativo. Las filtraciones más recientes indican que Apple continuará reservando varias herramientas impulsadas por inteligencia artificial para los dispositivos más potentes del ecosistema, especialmente aquellos preparados para ejecutar procesos IA directamente desde el teléfono sin depender completamente de servidores externos.

Según explica Apple, varias de esas funciones requieren mayor capacidad de procesamiento local para ejecutar tareas avanzadas directamente desde el dispositivo. Esa limitación técnica explica por qué algunos modelos compatibles podrían quedar fuera de varias herramientas avanzadas.

Los reportes apuntan a mejoras relacionadas con Siri, automatización y herramientas inteligentes de escritura. También se esperan nuevas funciones capaces de interpretar contenido directamente desde pantalla y capacidades impulsadas por Apple Intelligence. Varias de esas herramientas quedarían reservadas para modelos más recientes, mientras Apple parece avanzar hacia una estrategia donde actualizar el dispositivo ya no garantiza acceder a todas las novedades disponibles dentro del sistema operativo.

Imagen: Generada con IA (Chat GPT)