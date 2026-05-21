El mercado global de smartphones atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde la pandemia. Un nuevo informe de la firma Counterpoint Research anticipa que las ventas mundiales de teléfonos inteligentes caerán un 10 % interanual en abril de 2026, alcanzando el nivel más bajo registrado desde mayo de 2020.

La caída llega en un momento en el que los fabricantes están elevando precios mientras reducen promociones y descuentos. El resultado ha sido un menor interés de compra, especialmente en mercados donde los celulares de gama media y de entrada dominan las ventas.

La situación afecta a buena parte del mundo. Regiones como el sudeste asiático, India, Oriente Medio y África registrarían caídas de dos dígitos durante abril. En China las ventas bajarían un 11 %, mientras que Europa también vería una reducción cercana al 8 %.

Norteamérica tampoco escaparía de la desaceleración. Aunque el impacto de los aumentos de precio ha sido menor, el mercado enfrenta comparaciones difíciles frente a abril de 2025, cuando muchos consumidores adelantaron compras por temor a nuevos aranceles.

Japón y Corea serían los únicos mercados con crecimiento durante el mes.

Los celulares son más caros y eso ya golpea la demanda

El informe también anticipa otro dato preocupante para la industria: el precio promedio de venta de los smartphones aumentaría cerca de un 14 % durante todo 2026.

Al mismo tiempo, los envíos globales caerían otro 14 %, alcanzando cifras que no se veían desde 2013.

La combinación de precios más altos y menor disponibilidad de equipos económicos está afectando sobre todo a fabricantes con fuerte presencia en mercados emergentes.

Samsung, por ejemplo, registraría una caída global del 3 % en abril. Aun así, la compañía mantiene un buen desempeño con su línea premium. La serie Galaxy S26 supera en ventas a la generación anterior en mercados como Estados Unidos y Corea, con un crecimiento estimado del 13 % durante sus primeras seis semanas.

El problema para Samsung estaría en sus modelos más accesibles. Según el reporte, los aumentos de precio y la reducción de descuentos están debilitando la demanda de la serie Galaxy A en regiones como India, Latinoamérica y Europa del Este.

Apple resiste mientras varias marcas chinas retroceden

En medio de la desaceleración, Apple sería la única de las cinco mayores marcas de smartphones que lograría crecer frente al año pasado.

El impulso vendría de la nueva serie iPhone 17 y del desempeño inicial del iPhone 17e. Counterpoint señala que la marca está creciendo en mercados como India, Corea, Latinoamérica y Oriente Medio gracias a promociones agresivas y una demanda sólida de sus modelos recientes.

Huawei también aparece como una de las pocas marcas con resultados positivos. La empresa china habría logrado aumentar ventas gracias a su serie económica Enjoy 90 y a una estrategia que evitó subir precios.

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HONOR también mantendría crecimiento impulsado por su expansión internacional.

En contraste, fabricantes como Xiaomi, realme y Transsion enfrentan fuertes caídas en distintas regiones. El informe atribuye parte del problema a una menor disponibilidad de dispositivos y a una reducción de operaciones en algunos mercados.

vivo y OPPO también mostrarían retrocesos mientras disminuyen su presencia en territorios en expansión.

El reporte deja una señal clara para la industria: los consumidores están comprando menos smartphones y el aumento constante de precios empieza a pasar factura incluso en mercados donde la renovación de dispositivos era más frecuente.