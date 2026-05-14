¿Cuál es el mejor celular gamer de 2026? Este modelo lidera en potencia y rendimiento

La carrera por crear el celular gamer definitivo dejó una conclusión inesperada en 2026: el teléfono más potente del mercado no está cerca de tener la mejor cámara.

La nueva clasificación de AnTuTu confirmó que el Red Magic 11 Pro es actualmente el smartphone Android más poderoso del mundo, con una puntuación de 3.963.575 puntos. El dispositivo superó a modelos como el iQOO 15, Poco F8 Ultra, Xiaomi 17 Ultra y Galaxy S26 Ultra.

Pero al comparar esos resultados con el ranking de cámaras de DXOMARK aparece una diferencia importante. Los celulares diseñados para gaming extremo no lideran en fotografía móvil, mientras que los modelos enfocados en imagen tampoco dominan en rendimiento bruto.

Eso muestra cómo el mercado premium se dividió en dos caminos: celulares creados para jugar y dispositivos pensados para fotografía avanzada e inteligencia artificial.

El Red Magic 11 Pro domina en potencia

El liderazgo del Red Magic 11 Pro no depende únicamente del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. La clave está en cómo mantiene el rendimiento durante sesiones largas de juego.

Muchos flagship actuales alcanzan cifras muy altas en benchmarks, pero reducen potencia cuando aumenta la temperatura. El Red Magic evita eso gracias a un sistema de refrigeración activa con ventilador interno, acompañado por disipación térmica avanzada.

Esa configuración permite sostener tasas altas de FPS en juegos exigentes durante más tiempo.

El equipo también integra pantalla OLED de alta frecuencia, gatillos táctiles laterales y configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

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Samsung aparece en el top 10 de AnTuTu con el Galaxy S26 Ultra, pero quedó varios puestos por debajo de marcas como Red Magic, iQOO, Poco y OnePlus.

La diferencia está en la prioridad de cada fabricante. Samsung apuesta más por equilibrio general, cámaras y ecosistema, mientras Red Magic sacrifica fotografía para maximizar rendimiento gaming.

Los mejores celulares con cámara son otros

Cuando el análisis cambia hacia fotografía móvil, el liderazgo cambia por completo.

Según la clasificación más reciente de DXOMARK, el Huawei Pura 80 Ultra tiene actualmente la mejor cámara del mercado con 175 puntos. Detrás aparecen el Vivo X300 Pro y el Oppo Find X8 Ultra.

Apple también mantiene presencia fuerte con el iPhone 17 Pro, mientras Xiaomi logró entrar al top 10 con el Xiaomi 17 Ultra.

Curiosamente, varios de estos modelos también aparecen en la clasificación de AnTuTu, aunque en posiciones diferentes. Eso demuestra que algunos fabricantes están intentando equilibrar rendimiento extremo y fotografía avanzada.

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El Xiaomi 17 Ultra es uno de los ejemplos más interesantes. Está dentro de los cinco celulares Android más potentes del mundo y además figura entre los mejores dispositivos para fotografía móvil según DXOMARK.

Samsung también consiguió un equilibrio similar con el Galaxy S26 Ultra. Aunque no lidera ninguna de las dos listas, sí aparece tanto entre los teléfonos más rápidos como entre los mejores en cámara.

Para los usuarios, eso cambia la forma de elegir un smartphone en 2026.

Si tu prioridad son videojuegos y potencia sostenida, el Red Magic 11 Pro domina claramente. Pero si buscas un celular más equilibrado entre gaming, fotografía y uso diario, modelos como el Xiaomi 17 Ultra o el Galaxy S26 Ultra terminan siendo opciones mucho más completas.