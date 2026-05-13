Android 17 oficial llega con Gemini: ahora podrá hacer tareas por ti

Google presentó oficialmente Android 17 durante el Android Show: I/O Edition 2026. La nueva versión del sistema operativo incorpora Gemini Intelligence, una capa de inteligencia artificial que busca automatizar tareas, conectar aplicaciones y facilitar procesos dentro del celular. Según Google, esta integración comenzará a desplegarse primero en algunos dispositivos Pixel y Samsung Galaxy compatibles.
La principal novedad de Android 17 es que Gemini podrá interactuar entre distintas aplicaciones. Durante la presentación, Google mostró funciones donde la inteligencia artificial puede tomar información guardada en notas, buscar productos relacionados y ayudar a completar compras automáticamente. También podrá localizar datos dentro de Gmail para utilizarlos en otras tareas del sistema.
Google aseguró que las acciones ejecutadas por Gemini requerirán autorización del usuario antes de completar procesos sensibles como pagos o publicaciones. El sistema mostrará además un seguimiento visible de cada tarea realizada por la inteligencia artificial para que las personas puedan controlar el proceso en todo momento.
Otra de las novedades presentadas es la integración de Gemini dentro de Chrome para Android. Desde el navegador, los usuarios podrán resumir páginas web, pedir explicaciones sobre el contenido que aparece en pantalla y realizar preguntas sin abandonar el sitio que están visitando. Google confirmó que esta función llegará inicialmente a dispositivos con Android 12 o superior en Estados Unidos.
Android 17 también llevará funciones automáticas a Chrome y Android Auto
Chrome para Android incorporará además una función llamada auto browse. Google explicó que esta herramienta podrá encargarse de tareas repetitivas como reservar estacionamientos, gestionar pedidos o completar procesos sencillos usando información contextual. El sistema seguirá solicitando confirmación antes de ejecutar compras o acciones consideradas sensibles.
Gboard también recibirá cambios con la llegada de Rambler, una función pensada para convertir voz en texto de una forma más natural. Según Google, la herramienta podrá interpretar pausas, repeticiones y cambios de idioma para transformar conversaciones habladas en mensajes más organizados y fáciles de leer.
La actualización añadirá además Create My Widget, una función que permitirá generar widgets personalizados usando lenguaje natural. Durante el evento, Google mostró ejemplos donde los usuarios describen la información que quieren ver en pantalla y Gemini crea automáticamente paneles relacionados con recetas, clima o productividad.
Dentro del automóvil, Android Auto recibirá una interfaz renovada basada en Material 3 Expressive. Google anunció nuevos widgets visibles durante la navegación y una versión más inmersiva de Maps con elementos tridimensionales, carriles, señales de tránsito y semáforos. La compañía describió esta actualización como uno de los mayores cambios para Maps dentro del carro en más de una década.
Android Auto también sumará reproducción de video en Full HD a 60 fps mientras el vehículo esté estacionado o cargando. Google agregó mejoras relacionadas con sonido espacial mediante Dolby Atmos y una integración más profunda de Gemini para responder mensajes o utilizar información almacenada en servicios conectados.
Seguridad, privacidad y creación de contenido forman parte de la actualización
Google también dedicó parte de la presentación a herramientas enfocadas en creación de contenido. Los dispositivos Pixel incorporarán Screen Reactions, una función que permitirá grabar simultáneamente la pantalla y la cámara frontal para videos de reacción o tutoriales. Instagram recibirá mejoras específicas en Android avanzado, incluyendo compatibilidad con Ultra HDR y estabilización optimizada.
La compañía confirmó además que Adobe Premiere llegará próximamente a Android. La aplicación Edits integrará funciones automáticas de mejora de imagen y separación de audio por pistas, ampliando las herramientas disponibles para edición y publicación de contenido desde el celular.
En seguridad, la actualización ampliará Live Threat Detection para identificar comportamientos sospechosos en aplicaciones y reforzará la protección frente a malware descargado mediante archivos APK. Google también añadió nuevas barreras contra robo del dispositivo y funciones capaces de detectar posibles llamadas bancarias falsas relacionadas con fraudes telefónicos.
El sistema incluirá controles de privacidad más limitados para contactos y ubicación. Las aplicaciones podrán solicitar acceso parcial a determinados datos en lugar de pedir permisos completos. Android mostrará además indicadores visibles cuando una aplicación utilice la localización y permitirá revisar rápidamente qué servicios accedieron recientemente a esa información.
Google también confirmó nuevas protecciones para códigos OTP enviados por SMS, mejoras relacionadas con bloqueo remoto de dispositivos y una colección de emojis en 3D que llegará inicialmente a teléfonos Pixel. Con Android 17, Google busca que el celular deje de depender completamente del usuario para ejecutar tareas simples y convierta la inteligencia artificial en parte central de la experiencia diaria.
Imagen: Generada con IA (Gemini)