Android 17: ¿qué cambia en la nueva versión y cuáles son sus funciones más importantes?

La primera beta de Android 17 ya está disponible para desarrolladores y marca el inicio de la próxima etapa del sistema operativo móvil de Google. La nueva versión introduce cambios técnicos que buscan mejorar el rendimiento, reforzar la seguridad y adaptar mejor las aplicaciones a dispositivos de distintos tamaños, desde teléfonos tradicionales hasta tabletas y plegables.

El anuncio fue realizado por Matthew McCullough, vicepresidente de gestión de productos del ecosistema Android para desarrolladores, quien explicó que esta versión también modifica la forma en que la plataforma evoluciona antes de su lanzamiento final.

Uno de los cambios más visibles es la eliminación del modelo tradicional de “Developer Preview”. En su lugar aparece el programa Android Canary, un canal de pruebas continuo que permitirá a los desarrolladores acceder a nuevas funciones y API apenas superen las pruebas internas. Esto significa que las novedades llegarán antes, con actualizaciones automáticas y sin necesidad de instalar versiones manualmente.

El calendario de desarrollo también cambia ligeramente. Tras la fase beta actual, el sistema alcanzará la estabilidad de plataforma —con API finales— alrededor de marzo. A partir de ese momento comenzará un periodo de pruebas antes del lanzamiento definitivo.

Apps más adaptables y cambios en la interfaz

Uno de los ajustes más importantes está relacionado con la adaptación de las aplicaciones a pantallas grandes. Con el nivel de API 37, que corresponde a Android 17, desaparece la posibilidad de que los desarrolladores limiten la orientación o el tamaño de sus apps en dispositivos con pantallas amplias.

En la práctica, esto significa que aplicaciones diseñadas solo para formato vertical deberán adaptarse a entornos de ventana, multitarea y diferentes proporciones de pantalla. El cambio responde al crecimiento de tabletas, teléfonos plegables y dispositivos híbridos.

Para evitar interrupciones en el funcionamiento de las apps, el sistema también modifica cómo maneja ciertos cambios de configuración. Actividades que antes se reiniciaban automáticamente —por ejemplo, cuando cambia el modo de interfaz o el teclado— ahora solo reciben una actualización interna, lo que reduce cierres inesperados o pérdidas de estado.

Rendimiento y eficiencia: mejoras en segundo plano

Android 17 introduce varias optimizaciones técnicas que no siempre son visibles para el usuario, pero que afectan directamente al rendimiento.

Una de ellas es una nueva implementación de MessageQueue sin bloqueos, diseñada para reducir retrasos en la interfaz y disminuir los fotogramas perdidos en aplicaciones exigentes.

El sistema también incorpora recolección de basura generacional en el entorno de ejecución ART. Este mecanismo permite limpiar memoria de forma más eficiente, realizando procesos pequeños y frecuentes en lugar de operaciones más pesadas que consumen más CPU.

Otra modificación impide que las aplicaciones modifiquen campos finales estáticos mediante técnicas avanzadas de reflexión. El objetivo es permitir optimizaciones internas más agresivas y mejorar la estabilidad general del sistema.

Cámara, multimedia y nuevas capacidades técnicas

El apartado multimedia recibe varias herramientas pensadas para aplicaciones de cámara y video.

Una de las más relevantes permite actualizar dinámicamente la configuración de salida de la cámara sin reiniciar la sesión de captura. Esto facilita cambiar entre modos de fotografía y video sin interrupciones visibles para el usuario.

También se añaden metadatos más completos cuando se utilizan configuraciones multicámara. En teléfonos con varios sensores, las apps podrán acceder a información detallada de todas las cámaras activas, lo que abre la puerta a mejoras en zoom, estabilización o procesamiento computacional.

Otra novedad es el soporte para Versatile Video Coding (VVC), un estándar de compresión más eficiente que el actual HEVC. Cuando el hardware lo permita, permitirá grabar o reproducir video con mejor calidad y menor tamaño de archivo.

En audio, el sistema endurece el control sobre aplicaciones que reproducen sonido en segundo plano. Algunas acciones —como cambiar volumen o solicitar enfoque de audio— solo funcionarán si la app está en un estado válido dentro del sistema.

Seguridad, conectividad y dispositivos complementarios

Android 17 también incluye ajustes en privacidad y seguridad. Uno de ellos elimina el antiguo atributo que permitía tráfico sin cifrar por defecto. Las aplicaciones que aún utilicen conexiones no seguras deberán configurarlas explícitamente mediante reglas de seguridad de red.

En criptografía se introduce soporte para HPKE, un método de cifrado híbrido que combina criptografía de clave pública con cifrado simétrico para comunicaciones más seguras.

En conectividad aparecen mejoras en la medición de distancia mediante Wi-Fi, con nuevas API que permiten detectar proximidad entre dispositivos y medir distancias de forma continua.

Además, el sistema amplía los perfiles de dispositivos complementarios. Ahora existen perfiles específicos para dispositivos médicos y rastreadores de actividad física, lo que simplifica la gestión de permisos cuando se conectan al teléfono.

¿Un cambio profundo frente a Android 16?

Si se compara con la versión anterior, muchas de las novedades de Android 17 se encuentran en el nivel técnico del sistema y en las herramientas para desarrolladores. No se trata de una actualización centrada en rediseñar la interfaz o añadir funciones visibles de inmediato para el usuario promedio.

El avance está más relacionado con la evolución del ecosistema: apps capaces de adaptarse a cualquier pantalla, mejoras en eficiencia del sistema y nuevas capacidades para cámaras y video.

Este tipo de cambios suele sentirse de forma gradual. Un sistema más estable, aplicaciones que funcionan mejor en tabletas o plegables, y mejores herramientas para fotografía computacional son el tipo de mejoras que Android busca consolidar con esta versión.