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Honor WIN Turbo oficial: batería de 10.000 mAh y pantalla de 6,79 pulgadas

mayo 30, 2026
Redacción ENTER.CO
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El Honor WIN Turbo combina una batería de 10.000 mAh con un grosor de apenas 7,98 milímetros. El dispositivo cuenta con certificaciones avanzadas de protección frente al agua y el polvo, además de un hardware orientado a tareas exigentes y videojuegos.

Mediante la tecnología de silicio-carbono Qinghai Lake, alcanza una mayor densidad energética con un peso aproximado de 216 gramos. Disponible en acabados azul, negro y blanco texturizado, el equipo incorpora marcos planos y un amplio módulo de cámaras que definen su apariencia exterior.

Su pantalla alcanza un brillo HDR de hasta 8.000 nits y un brillo global de 1.800 nits. Entre las funciones orientadas al cuidado visual se encuentran la atenuación PWM de 3.840 Hz, la reducción de luz azul a nivel de hardware y otras herramientas diseñadas para mejorar la comodidad durante el uso diario.

Honor WIN Turbo: especificaciones técnicas, rendimiento gaming y precio

Internamente, el MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition se combina con la GPU Titan MC8 y diversas tecnologías de optimización del sistema. Esta configuración está orientada a juegos, multitarea y aplicaciones que requieren un nivel elevado de rendimiento.

La cámara principal de 50 megapíxeles incorpora estabilización óptica de imagen y permite grabar vídeo en resolución 4K. El conjunto se completa con una cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles y un sensor frontal de 16 megapíxeles para selfies y videollamadas.

El equipo cuenta con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K para resistencia frente al agua y el polvo. También integra lector de huellas dactilares, reconocimiento facial, NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, altavoces estéreo, emisor infrarrojo y cristal de aluminosilicato para proteger la pantalla.

Respecto a la conectividad, incorpora el chip de radiofrecuencia C1+, además de compatibilidad con doble SIM y sistemas de posicionamiento multibanda. Estas funciones buscan mejorar la recepción de señal y mantener conexiones más estables en distintos entornos.

La versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento del Honor WIN Turbo tiene un precio de 2.699 yuanes en China, equivalentes a unos 397 dólares, mientras que la variante con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento alcanza los 3.599 yuanes, alrededor de 530 dólares. Por ahora, la comercialización se limita a ese mercado y no existe información oficial sobre una posible llegada a otros países o regiones.

Imagen: HONOR / Editada con IA (ChatGPT)

Redacción ENTER.CO

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