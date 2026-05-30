Honor WIN Turbo oficial: batería de 10.000 mAh y pantalla de 6,79 pulgadas

El Honor WIN Turbo combina una batería de 10.000 mAh con un grosor de apenas 7,98 milímetros. El dispositivo cuenta con certificaciones avanzadas de protección frente al agua y el polvo, además de un hardware orientado a tareas exigentes y videojuegos.

Mediante la tecnología de silicio-carbono Qinghai Lake, alcanza una mayor densidad energética con un peso aproximado de 216 gramos. Disponible en acabados azul, negro y blanco texturizado, el equipo incorpora marcos planos y un amplio módulo de cámaras que definen su apariencia exterior.

Su pantalla alcanza un brillo HDR de hasta 8.000 nits y un brillo global de 1.800 nits. Entre las funciones orientadas al cuidado visual se encuentran la atenuación PWM de 3.840 Hz, la reducción de luz azul a nivel de hardware y otras herramientas diseñadas para mejorar la comodidad durante el uso diario.

Honor WIN Turbo: especificaciones técnicas, rendimiento gaming y precio

Internamente, el MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition se combina con la GPU Titan MC8 y diversas tecnologías de optimización del sistema. Esta configuración está orientada a juegos, multitarea y aplicaciones que requieren un nivel elevado de rendimiento.

La cámara principal de 50 megapíxeles incorpora estabilización óptica de imagen y permite grabar vídeo en resolución 4K. El conjunto se completa con una cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles y un sensor frontal de 16 megapíxeles para selfies y videollamadas.

El equipo cuenta con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K para resistencia frente al agua y el polvo. También integra lector de huellas dactilares, reconocimiento facial, NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, altavoces estéreo, emisor infrarrojo y cristal de aluminosilicato para proteger la pantalla.

Respecto a la conectividad, incorpora el chip de radiofrecuencia C1+, además de compatibilidad con doble SIM y sistemas de posicionamiento multibanda. Estas funciones buscan mejorar la recepción de señal y mantener conexiones más estables en distintos entornos.

La versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento del Honor WIN Turbo tiene un precio de 2.699 yuanes en China, equivalentes a unos 397 dólares, mientras que la variante con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento alcanza los 3.599 yuanes, alrededor de 530 dólares. Por ahora, la comercialización se limita a ese mercado y no existe información oficial sobre una posible llegada a otros países o regiones.

Imagen: HONOR / Editada con IA (ChatGPT)