El mejor smartphone de 2026 sigue siendo este: supera al iPhone y al Galaxy S24 Ultra

Pese a la llegada de nuevos teléfonos de gama alta durante los últimos meses, el liderazgo no ha cambiado. Hasta la fecha, el Honor Magic6 Pro continúa ocupando el primer lugar en el ranking personalizado de DXOMARK, superando a modelos recientes de Apple, Samsung, Oppo y Google.

El resultado es llamativo porque el mercado de smartphones ha recibido en los últimos meses dispositivos como el iPhone 16 Pro Max, el Google Pixel 9 Pro XL y el Oppo Find X8 Pro, además de otros equipos que prometían convertirse en la nueva referencia del segmento premium. Sin embargo, al analizar la experiencia de uso de forma integral, el Honor Magic6 Pro sigue marcando la diferencia.

La clasificación corresponde al sistema Custom Ranking de DXOMARK, una herramienta que permite ordenar los dispositivos según el peso que se les otorgue a características como fotografía, video, batería, velocidad de carga, pantalla, audio y selfies. Bajo esos criterios, el Honor Magic6 Pro consigue mantener un rendimiento sobresaliente en prácticamente todas las categorías, lo que le permite conservar el primer puesto.

El segundo lugar es para el iPhone 15 Pro Max, que continúa destacándose por la calidad de su grabación de video y la consistencia de su cámara. El podio lo completa el Oppo Find X8 Pro, uno de los lanzamientos más recientes que ha logrado posicionarse entre los mejores gracias a su equilibrio entre fotografía, pantalla y autonomía.

El listado también deja una lectura interesante sobre la evolución del mercado. Aunque cada año los fabricantes presentan nuevos modelos con procesadores más potentes y funciones de inteligencia artificial, eso no siempre se traduce en un cambio inmediato del liderazgo. La experiencia completa del usuario sigue teniendo un peso mayor que una única característica.

De hecho, equipos como el iPhone 14 Pro Max, el Honor Magic5 Pro, el Huawei P60 Pro y el Google Pixel 8 Pro permanecen entre los diez primeros lugares, demostrando que un dispositivo bien optimizado puede seguir siendo competitivo incluso frente a lanzamientos más recientes.

Otro caso que llama la atención es el del Samsung Galaxy S24 Ultra. Aunque continúa siendo uno de los teléfonos Android más completos del mercado, aparece en la décima posición dentro de esta clasificación, lo que refleja la creciente presión de fabricantes como Honor y Oppo en aspectos como la autonomía y el equilibrio general del dispositivo.

Más allá del orden del ranking, la clasificación confirma un cambio en la industria. Hoy, un smartphone premium ya no se define únicamente por la calidad de su cámara. La duración de la batería, la velocidad de carga, la calidad de la pantalla y el desempeño multimedia son factores que pesan cada vez más en la decisión de compra y en las evaluaciones especializadas.