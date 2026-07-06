iPhone Air 2 filtrado: doble cámara de 48 MP, chip A20 Pro y un Face ID más compacto

Una nueva filtración sobre el iPhone Air 2 apunta a que Apple corregiría el principal defecto de su primera generación: la cámara única. Según un video publicado por el filtrador Jon Prosser, el sucesor incorporaría una segunda cámara trasera de 48 MP, el chip A20 Pro y un módulo Face ID más compacto para liberar espacio interno.

El primer iPhone Air apostó por un diseño ultradelgado, pero eso implicó sacrificar una segunda lente y limitar las opciones fotográficas frente a los modelos Pro. Si esta información se confirma, el sucesor corregiría esa carencia sin abandonar la idea de un teléfono insignia liviano.

El sacrificio detrás de la segunda cámara del iPhone Air 2

El nuevo modelo sumaría un lente ultra gran angular de 48 MP, que acompañaría al sensor principal de la misma resolución. Con esa configuración, el iPhone Air 2 ampliaría las posibilidades fotográficas y reduciría una de las principales diferencias frente a los modelos Pro y a varios de sus competidores en Android.

Para integrar ese segundo sensor sin aumentar el grosor, Apple habría reducido el tamaño del módulo Face ID para liberar espacio interno. Sin embargo, al tratarse de una filtración basada en un video, todavía se desconoce si el nuevo sistema mantendrá el mismo rendimiento, especialmente en fotografía nocturna.

Jon Prosser tiene un historial mixto como filtrador de Apple, con aciertos en algunos diseños de productos y otros reportes que finalmente no se confirmaron.

Qué aporta el chip A20 Pro al nuevo modelo

Versiones anteriores del reporte apuntaban a un A20 estándar, pero la información más reciente indica que el equipo llevaría el A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros. Ese cambio sugiere que Apple no reduciría la potencia para diferenciar esta versión dentro de su catálogo.

El procesador incorporaría un nuevo encapsulado WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), una tecnología de empaquetado que reorganiza la integración del procesador y la memoria. Este diseño favorecería una mejor disipación del calor, un desafío habitual en teléfonos ultradelgados con poco espacio interno, y contribuiría a mantener un desempeño más estable durante tareas exigentes, como juegos o la grabación de video en alta resolución.

El chasis de titanio se mantendría sin cambios. Ni el video de Prosser ni la información difundida revelan la capacidad de la batería, un dato clave para determinar si esta nueva arquitectura se traducirá en una mayor autonomía o si Apple seguirá priorizando el grosor del dispositivo sobre la duración de la carga. Tampoco se conocen detalles sobre el precio.

La primera generación tuvo una recepción limitada por ofrecer menos cámaras y menor autonomía que otros iPhone de precio similar. Si el sucesor corrige esas limitaciones, pero mantiene un costo elevado, su éxito dependerá de si el público considera que las novedades justifican la inversión frente al resto de la familia iPhone.

Si estas especificaciones se confirman, el iPhone Air 2 dejaría de ser una propuesta centrada únicamente en el diseño para convertirse en una alternativa mucho más completa dentro del catálogo de Apple. La presentación oficial será la que confirme si esas características llegan al dispositivo definitivo.

Imagen: captura de pantalla de Front Page Tech (YouTube), editada con IA (ChatGPT).