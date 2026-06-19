Apple trabaja en el iPhone Air 2, una nueva versión de su teléfono ultradelgado que llegaría con mejoras en fotografía, autonomía y rendimiento. Según información publicada por Bloomberg, el dispositivo incorporaría una segunda cámara trasera, cambios relacionados con la batería y un procesador de 2 nanómetros. Todo ello sin abandonar el diseño ultradelgado que distingue a esta línea.

Presentado como el iPhone más delgado de la historia de Apple, el primer iPhone Air llevó al límite la apuesta por la delgadez. Sin embargo, la decisión de incluir una única cámara trasera y una batería más modesta que la de otros modelos generó dudas entre algunos usuarios. Ambos aspectos estuvieron entre los puntos más discutidos tras su lanzamiento.

Entre los cambios previstos figura la llegada de un lente ultra gran angular junto al sensor principal. Además de ampliar las opciones para capturar paisajes, arquitectura y fotografías grupales, esta incorporación acercaría la experiencia fotográfica a la de otros iPhone de precio similar y reduciría una de las diferencias más evidentes frente a otros modelos de la marca.

La autonomía también figura entre las novedades previstas para el iPhone Air 2. Aunque todavía no hay información definitiva sobre la capacidad de la batería, la información disponible apunta a componentes más eficientes y una gestión energética optimizada para aumentar el tiempo de uso diario. El objetivo sería ofrecer una experiencia más equilibrada sin afectar el diseño que caracteriza al dispositivo.

A esto se sumaría un procesador fabricado con tecnología de 2 nanómetros, un avance asociado a una mayor eficiencia energética y un mejor rendimiento. Este tipo de chips suele combinar más potencia con un menor consumo de energía, una característica especialmente relevante en dispositivos que buscan mantener un diseño delgado.

Los reportes apuntan además a cambios en la estrategia de lanzamientos de Apple. En lugar de concentrar todos los nuevos iPhone en una única presentación anual, la compañía distribuiría algunos modelos en distintos momentos del año. Bajo ese esquema, la segunda generación del Air llegaría en 2027.

Apple no ha confirmado estas características ni los planes de lanzamiento. Aun así, la información conocida hasta ahora describe un iPhone Air 2 más completo y equilibrado, con mejoras centradas en los apartados que recibieron más críticas en la primera generación.

Imagen: Apple / editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).