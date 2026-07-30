Oppo A7 Pro Max: batería de 10.000 mAh y cámara selfie de 50 MP

Oppo confirmó oficialmente la llegada del nuevo A7 Pro Max y anunció que será presentado el 4 de agosto en China. El dispositivo ya puede reservarse en la tienda oficial de la marca, mientras la compañía continúa revelando de forma gradual sus principales características antes del lanzamiento.

Tras varias semanas de filtraciones, la marca comenzó a confirmar parte de la información que había circulado sobre el nuevo celular. También reveló que estará disponible en negro, azul claro y naranja, estas dos últimas versiones con un acabado trasero estampado, además de tres configuraciones de memoria: 8 GB con 128 GB, 12 GB con 256 GB y 12 GB con 512 GB. El resto de las especificaciones se revelará durante la presentación oficial.

Primeros detalles oficiales del Oppo A7 Pro Max

Uno de los aspectos más llamativos del nuevo dispositivo es su batería de 10.000 mAh, la mayor instalada hasta ahora en un teléfono del fabricante. La compañía también confirmó una configuración de doble cámara trasera encabezada por un sensor principal de 50 megapíxeles, aunque todavía no ha revelado las características del segundo sensor.

La cámara frontal será de 50 megapíxeles, una resolución poco habitual en la gama media y uno de los atributos que la marca decidió destacar desde el anuncio oficial. Como referencia, la mayoría de los smartphones actuales incorpora baterías de entre 4.500 y 5.500 mAh, mientras que algunos fabricantes chinos ya ofrecen modelos con capacidades cercanas a los 7.000 u 8.000 mAh para priorizar la autonomía.

Aunque todavía no ha publicado estimaciones oficiales sobre su duración, una batería de este tamaño podría ofrecer varios días de uso dependiendo del tipo de utilización. También es probable que incremente el grosor y el peso del dispositivo, dos detalles que se confirmarán durante la presentación oficial.

Procesador, pantalla y carga siguen sin confirmación

Las especificaciones restantes provienen de filtraciones y de un registro en Geekbench. Los reportes apuntan a un procesador Snapdragon 4 Gen 5 acompañado de 12 GB de RAM, además de una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y carga rápida por cable de 80 W. Hasta el momento, esos componentes siguen sin confirmación oficial.

Las mismas filtraciones también mencionan un grosor de 8,47 milímetros y un peso de 226 gramos. Si estos datos se confirman, el dispositivo se ubicará en la gama media con un enfoque claro en la autonomía y un rendimiento orientado al uso cotidiano. Durante la presentación oficial también se confirmarán su precio y la disponibilidad en mercados fuera de China.

Imagen: Oppo / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)