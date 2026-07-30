Huawei Nova 16 SE se filtra en imágenes y revela su diseño antes del lanzamiento

Huawei podría ampliar muy pronto la familia Nova 16. A pocos meses del lanzamiento de los primeros integrantes de esta generación, comenzaron a circular en internet imágenes en vivo del Huawei Nova 16 SE, una variante que todavía no ha sido anunciada oficialmente y que, hasta ahora, permanecía fuera del catálogo presentado por la compañía.

La filtración ha despertado interés porque el fabricante chino lanzó en junio de 2026 cuatro modelos de la serie: Nova 16, Nova 16 Pro, Nova 16z y Nova 16 Ultra. En ese momento no hubo referencias a una versión SE, pese a que generaciones anteriores de la línea Nova sí incorporaban esa edición.

Las fotografías permiten observar varios detalles del diseño exterior. El equipo mantiene una apariencia distinta a la del Nova 16 Ultra, el modelo más avanzado de la familia. Mientras este último apuesta por un módulo de cámaras trasero con dos grandes círculos, el Nova 16 SE tendría un acabado más discreto, acorde con un dispositivo orientado al segmento de gama media.

En la parte frontal también se aprecia una pantalla con perforación centrada para alojar la cámara de selfies, una distribución que Huawei ha utilizado en varios de sus teléfonos recientes.

Un modelo que todavía guarda incógnitas

Por ahora, Huawei no ha revelado la ficha técnica del Nova 16 SE, por lo que sus especificaciones permanecen sin confirmar. La filtración únicamente permite conocer aspectos relacionados con su diseño, mientras que el hardware continúa siendo una incógnita.

Como referencia, el Nova 16 Ultra incorpora una pantalla LTPO OLED de 6,84 pulgadas, el procesador Kirin 9010S, una batería de 7.000 mAh con carga rápida de 100 W y una cámara principal de 200 megapíxeles. La versión SE podría ofrecer características más contenidas para ubicarse en un rango de precio más accesible, una estrategia habitual dentro de esta línea de productos.

La serie Nova 16 comenzó a venderse en China el pasado 6 de junio de 2026. El modelo Ultra llegó al mercado con un precio inicial de 4.699 yuanes, alrededor de 695 dólares al cambio.

Hasta el momento, Huawei tampoco ha confirmado cuándo estarán disponibles fuera de China los equipos de esta familia. La aparición del Nova 16 SE en imágenes filtradas apunta a que la compañía todavía tiene pendiente ampliar la serie, aunque será necesario esperar un anuncio oficial para conocer su fecha de lanzamiento, especificaciones completas y los mercados en los que estará disponible.