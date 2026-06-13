Huawei nova 15 Max llega a Colombia con batería de 8.500 mAh: Este es su precio

La autonomía se ha convertido en uno de los factores más importantes al momento de elegir un smartphone. Huawei parece haber tomado nota de esa tendencia con el lanzamiento del Huawei nova 15 Max, un equipo que ya está disponible en Colombia y cuya principal carta de presentación es una batería de 8.500 mAh, una capacidad poco común incluso dentro de los teléfonos de gama media y alta.

El dispositivo llega acompañado de una pantalla OLED de gran tamaño, una cámara principal de 50 megapíxeles y varias funciones orientadas a quienes consumen contenido, juegan o pasan largas jornadas lejos de un cargador.

Huawei comercializa el nova 15 Max en una versión con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. El equipo está disponible en colores dorado, verde y negro.

Una batería diseñada para durar más

La característica que más llama la atención es su batería de 8.500 mAh. Para ponerlo en perspectiva, muchos smartphones actuales se mueven entre los 4.500 y 6.000 mAh, por lo que Huawei apuesta por una capacidad significativamente superior.

Según la compañía, el dispositivo puede alcanzar hasta 48 horas de llamadas continuas, 27 horas de reproducción de video local, 23 horas de visualización de videos en línea y hasta 25 horas de navegación utilizando aplicaciones de mapas.

El teléfono incorpora además carga rápida HUAWEI SuperCharge Turbo de 40 W y una función de carga inversa que permite utilizar el equipo para suministrar energía a otros dispositivos compatibles.

La batería está acompañada por la tecnología Energy Booster, desarrollada para optimizar el consumo energético y aprovechar mejor la capacidad disponible durante el uso diario.

Pantalla OLED, sonido estéreo y cámara de 50 MP

El Huawei nova 15 Max también apuesta por la experiencia multimedia. Integra una pantalla OLED de 6,84 pulgadas con resolución FHD+, tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 4.000 nits.

A esto se suman dos altavoces estéreo simétricos diseñados para ofrecer una experiencia de sonido más envolvente durante la reproducción de música, películas o videojuegos.

En el apartado fotográfico, el dispositivo incorpora una cámara principal RYYB de 50 megapíxeles con apertura f/1.9 y tecnología de inteligencia artificial para mejorar retratos y fotografías grupales. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y permite grabar video en resolución 4K.

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Otro elemento diferenciador es el llamado Botón X, un acceso físico programable que permite abrir aplicaciones, activar widgets de uso frecuente o realizar llamadas rápidas a contactos específicos. También funciona como control remoto para televisores, aires acondicionados y otros dispositivos gracias al sensor infrarrojo integrado.

El Huawei nova 15 Max tiene un precio de lanzamiento desde 1.799.900 pesos en Colombia. La compañía ofrece promociones que incluyen descuentos, accesorios como los FreeBuds SE 2 y opciones de financiación de hasta 12 meses sin intereses.

Con esta apuesta, Huawei busca atraer a usuarios que priorizan la duración de la batería por encima de otras especificaciones y que necesitan un teléfono capaz de acompañarlos durante jornadas intensas de trabajo, estudio o entretenimiento sin depender constantemente de un enchufe.