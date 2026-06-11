Xiaomi trae a Colombia sus nuevos Xiaomi 17T con cámaras Leica y hasta 1 TB: Este es su precio

Los nuevos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro ya están disponibles en Colombia. La compañía confirmó el inicio de ventas de su nueva familia de smartphones premium, una serie que apuesta por la fotografía móvil desarrollada junto a Leica, baterías de gran capacidad y configuraciones de almacenamiento que alcanzan hasta 1 TB.

La llegada de estos dispositivos amplía la oferta de gama alta en el mercado colombiano en un momento en el que los fabricantes compiten por ofrecer mejores cámaras, mayor autonomía y herramientas de inteligencia artificial integradas en el sistema operativo.

Desde este 11 de junio, los equipos pueden adquirirse en las tiendas oficiales de Xiaomi, canales aliados y la tienda en línea de la marca.

¿Cuánto cuestan los Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro en Colombia?

El Xiaomi 17T llega al país en una única configuración con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Su precio de lanzamiento es de 3.999.900 pesos.

Por su parte, el Xiaomi 17T Pro estará disponible en dos versiones. La primera incorpora 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento por 4.799.900 pesos. La segunda eleva la capacidad hasta 1 TB y tendrá un precio desde 5.099.900 pesos.

La compañía también anunció beneficios adicionales para quienes compren alguno de estos dispositivos durante el periodo promocional. Entre ellos se incluyen una garantía de 24 meses, reemplazo de pantalla durante los primeros seis meses y una Redmi Pad 2 sin costo adicional por tiempo limitado. A esto se suman meses gratuitos de Spotify Premium, YouTube Premium y Google AI Pro.

Cámaras Leica y baterías para hasta dos días de uso

Uno de los aspectos que Xiaomi destaca en esta generación es el sistema fotográfico desarrollado con Leica. Ambos modelos incorporan ópticas Summilux y, por primera vez en toda la serie, un teleobjetivo Leica con zoom óptico de 5 aumentos, pensado para capturar sujetos a distancia sin perder detalle.

La marca también introduce funciones como Leica Live Moment, una herramienta diseñada para registrar secuencias de movimiento y momentos espontáneos con una estética inspirada en la reconocida firma fotográfica alemana.

En cuanto a autonomía, el Xiaomi 17T integra una batería de 6.500 mAh con carga rápida de 67 W, mientras que el modelo Pro incorpora una batería de 7.000 mAh acompañada de carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. Según la compañía, esta combinación permite alcanzar cerca de dos días de uso con una sola carga.

Las especificaciones se complementan con pantallas de alta tasa de refresco, certificación IP68 contra agua y polvo, procesadores MediaTek de última generación y HyperOS 3, la versión más reciente del sistema operativo de Xiaomi.

Con esta llegada, Xiaomi refuerza su presencia en el segmento premium colombiano con dispositivos dirigidos a usuarios que buscan fotografía avanzada, gran capacidad de almacenamiento y baterías que reduzcan la dependencia del cargador durante la jornada.