Nothing Phone (4b) con batería de 5.400 mAh y luces traseras LED

A pocos días de su presentación oficial, el Nothing Phone (4b) comenzó a revelar buena parte de sus características gracias a una combinación de adelantos publicados por la marca y filtraciones. La información conocida hasta ahora muestra un dispositivo pensado para competir en la gama media, con énfasis en la autonomía, un diseño distintivo y un equilibrio entre rendimiento y precio.

Rendimiento, pantalla y cámara del Nothing Phone (4b)

Yogesh Brar reveló las principales especificaciones del dispositivo antes de su lanzamiento. Según esa información, el teléfono integraría un procesador Snapdragon 6 Gen 4 con cuatro núcleos Cortex-A720 para las tareas de mayor exigencia y cuatro Cortex-A520 orientados a reducir el consumo energético. Estos datos coinciden con el paso previo del dispositivo por Geekbench.

Nothing Phone 4b 3 colors, 2 memory options 8/128GB , 8/256GB – 6.7″ 120Hz AMOLED

– Snapdragon 6 Gen 4

– 50MP camera

– 5,400mAh battery pic.twitter.com/lEXSADpgRB — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 25, 2026

De confirmarse esta configuración, el chip ofrecería un desempeño suficiente para ejecutar varias aplicaciones de forma simultánea, reproducir contenido multimedia y mover juegos poco exigentes sin inconvenientes. La memoria RAM sería de 8 GB y estaría acompañada por versiones con 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno, una capacidad acorde con su categoría.

Pantalla, batería y fotografía

La información conocida hasta ahora también menciona una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Para el usuario, esto se traduce en desplazamientos más fluidos, animaciones suaves y una experiencia más agradable tanto al navegar por la interfaz como durante las sesiones de juego.

Entre los datos conocidos hasta ahora destaca una batería de 5.400 mAh, superior a la capacidad habitual de muchos equipos de gama media. De mantenerse este dato, el teléfono tendría autonomía suficiente para afrontar una jornada completa de uso intensivo, incluso con la frecuencia de actualización de 120 Hz activada durante buena parte del día.

En el apartado fotográfico, el sensor principal alcanzaría los 50 megapíxeles. Nothing confirmó que el dispositivo incorporará una doble cámara trasera ubicada en un módulo vertical con forma de píldora, integrado en una isla rectangular. Un segundo orificio alojará el flash LED y el sistema de enfoque automático para complementar el conjunto.

Más allá de la resolución del sensor, la calidad final de las fotografías dependerá en buena medida del procesamiento de imagen desarrollado por la compañía. Ese aspecto todavía no ha sido revelado oficialmente y suele ser uno de los factores que más diferencias marca entre teléfonos con características similares dentro de este segmento.

Diseño con luces LED traseras y un adiós a la transparencia

Las imágenes oficiales muestran un cambio importante en el lenguaje de diseño de Nothing. La parte trasera conserva elementos característicos de la marca, pero reduce las superficies transparentes presentes en generaciones anteriores y adopta una construcción unibody que modifica la apariencia general del dispositivo sin abandonar por completo su identidad visual.

El módulo de cámaras mantiene la Glyph Bar, el sistema de luces LED que distingue a los teléfonos de la compañía para mostrar notificaciones y otras alertas. El equipo combina un marco plano de plástico con botones físicos en color negro, mientras el acabado azul presentado oficialmente se complementa con unos bordes de pantalla más delgados.

Innovación, certeza de los datos y el precio que define todo

El hardware del Nothing Phone (4b) reúne componentes ampliamente utilizados dentro de la gama media. Procesadores como el Snapdragon 6 Gen 4, paneles AMOLED de 120 Hz y cámaras de 50 megapíxeles ya forman parte de la oferta de numerosos fabricantes. La combinación de estos elementos con una batería de mayor capacidad y la Glyph Bar constituye su principal elemento diferenciador.

En cuanto a la confiabilidad de la información, el diseño proviene de material oficial difundido por Nothing. Las especificaciones técnicas, por su parte, se sustentan en la información compartida por Yogesh Brar y en el registro previo del dispositivo en Geekbench. Aunque ambas referencias fortalecen la credibilidad de los datos, ninguna reemplaza la confirmación oficial de la compañía.

El precio continúa siendo la principal incógnita. Si Nothing mantiene la estrategia aplicada en lanzamientos anteriores, el dispositivo podría ubicarse alrededor de los 350 dólares. En ese rango, aspectos como la política de actualizaciones, la calidad fotográfica y la experiencia de uso suelen influir más en la decisión de compra que el hardware por sí solo.

La presentación oficial, programada para el 7 de julio, permitirá confirmar la información conocida hasta ahora. Si las filtraciones resultan acertadas, el dispositivo llegará como una nueva alternativa dentro de la gama media. Nothing también confirmó que este modelo no estará disponible en Norteamérica y concentrará su distribución en India y otros mercados internacionales.

Imagen: NOTHING / Crédito: Nothing / Edición: ENTER.CO