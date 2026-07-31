Una nueva filtración apunta a que Galaxy Z 2027 sumaría cinco modelos plegables distintos, uno más de lo que se esperaba hasta ahora. La información proviene del portal especializado Galaxy Club y, al no tratarse de datos oficiales, debe considerarse un rumor hasta que la compañía confirme sus planes.

De esos cinco dispositivos, cuatro ya habían aparecido en reportes anteriores: Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra y Galaxy Z TriFold 2. La gran novedad es un quinto modelo identificado únicamente con el nombre interno Z9, un dispositivo del que todavía no se conocen especificaciones ni detalles sobre su posible diseño.

El Z9, el gran misterio de los Galaxy Z 2027

La incógnita gira en torno al nombre interno Z9, ya que no encaja con el sistema de nomenclatura que Samsung ha utilizado para sus plegables durante los últimos años. Esa diferencia ha despertado especulaciones sobre la posibilidad de que la firma esté desarrollando un dispositivo completamente distinto a los modelos conocidos.

Según la filtración, el Galaxy Z Fold 9 utiliza el código H9, mientras que el Galaxy Z Fold 9 Ultra aparece como Q9A y el Galaxy Z TriFold 2 como Q9B. Ese patrón coincide con generaciones anteriores, donde el primer TriFold fue identificado como Q7M y el Galaxy Z Fold 7 como Q7. El código Z9, sin embargo, rompe completamente esa lógica.

¿Un plegable enrollable en camino?

La falta de información ha dado paso a distintas hipótesis. Una de las más comentadas es que el misterioso Z9 corresponda al primer teléfono con pantalla enrollable de la marca, una tecnología que la industria lleva varios años explorando y que permitiría ampliar el tamaño de la pantalla sin recurrir a un segundo pliegue.

A diferencia de los plegables tradicionales, un teléfono enrollable utiliza un panel flexible que se expande cuando el usuario necesita una superficie mayor. Ese formato ha sido mostrado en varios prototipos durante los últimos años, aunque ningún fabricante ha logrado consolidarlo como un producto de consumo masivo.

Sin embargo, los rumores más recientes procedentes de Corea del Sur indican que el fabricante tendría previsto producir este tipo de paneles hacia 2028, un año después del calendario que sugiere la actual filtración. Esa diferencia hace que, por ahora, no exista ninguna evidencia que relacione directamente el proyecto del Z9 con un eventual celular enrollable.

Todavía es pronto para conocer más detalles

El Galaxy Z Fold 8 y el Galaxy Z Fold 8 Ultra acaban de llegar al mercado y todavía atraviesan su etapa de lanzamiento. Por esa razón, es probable que pasen varios meses antes de que comiencen a aparecer filtraciones más precisas sobre la próxima generación de dispositivos plegables.

Lo que sí parece claro es que la compañía estaría preparando la mayor expansión de su catálogo Galaxy Z hasta la fecha. Si finalmente el Z9 corresponde a un formato completamente nuevo, podría marcar un nuevo capítulo dentro de la evolución de sus celulares plegables. Hasta entonces, ese dispositivo seguirá siendo el mayor misterio de la futura familia Galaxy Z 2027.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO