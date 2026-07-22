Galaxy Z Fold8, cámara de 50 MP, IA y batería de 4.800 mAh: Este es su precio

El Galaxy Z Fold8 es la nueva apuesta plegable de Samsung, con un diseño más delgado y ligero, pantallas AMOLED de hasta 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy y nuevas herramientas de inteligencia artificial. El dispositivo incorpora una cámara dual de 50 megapíxeles, batería de 4.800 mAh y hasta 1 TB de almacenamiento.

Samsung plantea el Galaxy Z Fold8 como un teléfono pensado para alternar entre el uso tradicional de un smartphone y una experiencia más cercana a una tableta cuando está completamente desplegado.

Galaxy Z Fold8: un diseño más delgado y ligero

Uno de los cambios más visibles del Galaxy Z Fold8 está en su construcción. El equipo tiene un grosor de 4,5 milímetros cuando está desplegado y pesa 201 gramos, mientras que plegado alcanza 9,7 milímetros de grosor.

La compañía también incorporó una estructura con titanio y un nuevo diseño de la bisagra, pensado para facilitar el despliegue y conseguir un pliegue más plano.

El teléfono está disponible en lavanda, grafito y crema. También existe una versión en color pistacho exclusiva de Samsung.com.

Dos pantallas AMOLED para cambiar entre contenido corto y largo

El Galaxy Z Fold8 cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y una pantalla principal de 7,6 pulgadas. Ambas utilizan tecnología Dynamic AMOLED 2X y ofrecen una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz.

La pantalla exterior está pensada para tareas rápidas, redes sociales y consultas cotidianas. Al desplegar el dispositivo, la pantalla principal ofrece una relación de aspecto 4:3 que facilita la lectura de artículos, libros electrónicos y la reproducción de contenido.

Las dos pantallas alcanzan hasta 3.000 nits de brillo. La pantalla principal también incorpora un tratamiento antirreflejos para mejorar la visibilidad en diferentes condiciones de iluminación.

Rendimiento con Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy

El procesador es uno de los componentes centrales del Galaxy Z Fold8. El dispositivo funciona con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, acompañado por CPU, GPU y NPU.

La NPU está enfocada en las tareas de inteligencia artificial, mientras que la GPU se encarga de mantener un rendimiento gráfico fluido en aplicaciones, reproducción de video y otros usos exigentes.

El procesador alcanza velocidades de hasta 4,74 GHz y cuenta con una arquitectura de ocho núcleos. El teléfono incluye 12 GB de memoria RAM y puede configurarse con 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno.

Galaxy AI utiliza la pantalla plegable para editar y organizar contenido

El Galaxy Z Fold8 amplía el uso de la inteligencia artificial en fotografía, video y productividad.

Una de las funciones destacadas es My FanCam, que permite grabar una escena amplia y posteriormente seleccionar a una persona para que la inteligencia artificial la siga y genere un encuadre centrado en ese sujeto.

La herramienta puede utilizarse para adaptar el video a diferentes relaciones de aspecto y facilitar la creación de contenido directamente desde la Galería.

El teléfono también incorpora herramientas de edición fotográfica con IA. El usuario puede describir mediante lenguaje natural los cambios que quiere realizar y el sistema genera una versión modificada de la imagen.

Otra función, Now Nudge, ofrece sugerencias relacionadas con las acciones que el usuario está realizando. Por ejemplo, puede proponer abrir el calendario a partir de una conversación y mostrar las aplicaciones en una vista dividida.

One UI 9 aprovecha el formato plegable

El software del Galaxy Z Fold8 está basado en One UI 9, una interfaz adaptada a las dos pantallas del dispositivo.

La pantalla principal permite utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo mediante vistas divididas de dos o tres ventanas. Esto permite, por ejemplo, consultar una conversación mientras se revisa un calendario o se visualiza otra aplicación.

La interfaz también incluye una pantalla de inicio personalizable y funciones diseñadas para facilitar el cambio entre la pantalla exterior y la principal.

Samsung promete soporte de actualizaciones de seguridad hasta el 31 de julio de 2033.

Cámara dual de 50 MP y grabación en 8K

El Galaxy Z Fold8 incorpora una cámara trasera dual con sensores de 50 megapíxeles. El sistema incluye estabilización óptica de imagen y zoom óptico de calidad 2x, además de zoom digital de hasta 10x.

La cámara también utiliza el motor ProVisual para procesar imágenes y videos. Entre sus funciones está la reducción de ruido en tiempo real, especialmente útil en escenas con poca iluminación.

El teléfono puede grabar video en resolución UHD 8K a 30 fotogramas por segundo. También cuenta con cámara frontal de 10 MP y una cámara de 10 MP en la pantalla exterior.

La función de grabación dual permite mostrar diferentes perspectivas dentro de una misma toma, mientras que las herramientas de IA pueden ayudar a reorganizar y editar el material grabado.

Batería de 4.800 mAh y carga de hasta 45 W

El Galaxy Z Fold8 cuenta con una batería de 4.800 mAh. Según las especificaciones entregadas, ofrece hasta 26 horas de reproducción de video.

La batería no es extraíble y admite una potencia de carga de hasta 45 W. El equipo también incluye carga inalámbrica y puede integrarse con otros dispositivos del ecosistema Galaxy.

Conectividad preparada para 5G y Wi-Fi 7

El teléfono es compatible con redes 5G Sub6 y cuenta con doble SIM mediante Nano-SIM y eSIM.

En conectividad inalámbrica incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC y UWB. También incluye USB-C con estándar USB 3.2 Gen 1.

El Galaxy Z Fold8 es compatible con Samsung DeX, SmartThings y otros dispositivos del ecosistema Galaxy, incluidos relojes inteligentes y audífonos.

Galaxy Z Fold8: versiones, almacenamiento y estrategia de Samsung

El nuevo plegable se ofrece en versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB, todas con 12 GB de memoria RAM. La compañía también destaca una construcción con materiales reciclados y un periodo extendido de soporte de software.

Samsung busca que el Galaxy Z Fold8 no sea únicamente un teléfono con pantalla plegable. La estrategia combina el formato de mayor tamaño con inteligencia artificial, cámaras de alta resolución, productividad y una integración más amplia con el resto de sus dispositivos.

El Galaxy Z Fold8 tiene un precio de 1.699 libras esterlinas en Reino Unido, equivalente a aproximadamente 7,3 millones de pesos colombianos, aunque el valor puede variar según el tipo de cambio y el mercado. El dispositivo llega en diferentes versiones de almacenamiento, con opciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB, además de varios colores. Su lanzamiento lo ubica en la competencia directa del segmento de teléfonos plegables premium, donde el diseño, el rendimiento, la inteligencia artificial y el soporte de software son algunos de los principales factores de decisión.