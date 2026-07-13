Leer el celular bajo el sol es uno de los problemas más comunes en los teléfonos plegables. El próximo Galaxy Z Fold 8 Ultra podría ser el primero de Samsung en resolverlo con un recubrimiento antirreflejos en el panel interno de su equipo insignia, una tecnología que hasta ahora solo existía en algunos modelos de la línea Galaxy S.

La información proviene del filtrador Ice Universe, quien aseguró que el supuesto video filtrado del Galaxy Z Fold 8 Ultra correspondía en realidad a un Galaxy Z Fold 7. Entre las razones que expuso para descartar que se tratara del nuevo modelo mencionó que el futuro plegable incorporaría una película antirreflejos en la pantalla interna, una característica ausente en la generación actual. Samsung no ha confirmado esta información, por lo que sigue tratándose de un rumor.

First, the conclusion: the so called Galaxy Z Fold8 Ultra leak from last night turned out to be a false alarm. After watching the original video over and over again, I’m convinced it isn’t a Galaxy Z Fold8 Ultra. It’s actually the blue version of the Galaxy Z Fold7. Because of… pic.twitter.com/O8JeQyYl3r — Ice Universe (@UniverseIce) July 13, 2026

El problema real que resolvería el Galaxy Z Fold 8 Ultra

Los plegables incorporan una lámina de vidrio ultradelgado (UTG), pero la superficie que toca el usuario sigue siendo una película protectora de polímero, más propensa a generar reflejos que el vidrio convencional. Revisar un mensaje o ver un video al aire libre con un Galaxy Z Fold puede resultar difícil bajo luz directa. Un recubrimiento antirreflejos, similar al que Samsung introdujo en el Galaxy S24 Ultra hace dos años, atacaría ese inconveniente y ampliaría la ventaja del dispositivo frente a otros plegables del mercado.

De acuerdo con la filtración, el tratamiento llegaría únicamente al panel interno. La pantalla externa, la que se usa con el teléfono cerrado, quedaría sin este beneficio, y tampoco se menciona una función de privacidad que limite los ángulos de visión. Si esto se confirma, dejar por fuera la pantalla externa podría verse como una oportunidad desaprovechada, ya que es la superficie que más se utiliza en el día a día.

La posible incorporación de este recubrimiento se suma a otros rumores sobre el dispositivo, como un pliegue central menos marcado y una perforación más pequeña para la cámara interior. Este último cambio haría que la lente interfiera menos al consumir contenido en pantalla completa, aunque todavía no está claro si una abertura más reducida afectaría la calidad de las fotos o el ángulo de captura en los selfies.

Lo que se sabe (y lo que no) sobre el resto de la ficha técnica

Otras filtraciones publicadas en las últimas semanas apuntan a un equipo con pantalla externa de 6,5 pulgadas y panel plegable de 8 pulgadas, ambos AMOLED a 120 Hz y con un brillo máximo de hasta 3.600 nits. Esa luminosidad, sumada al tratamiento antirreflejos, sería la combinación que finalmente permitiría usar el plegable con mayor comodidad bajo el sol.

El resto del hardware incluiría un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, batería de 5.000 mAh, carga cableada de 45 W e inalámbrica de 15 W compatible con Qi2, y una cámara principal de 200 MP acompañada de un ultra gran angular y un teleobjetivo. Ninguno de estos datos ha sido confirmado por Samsung, por lo que podrían variar antes del lanzamiento.

El Galaxy Z Fold 8 Ultra no representaría una revolución, pero sí una serie de ajustes orientados a resolver algunas de las principales quejas sobre los teléfonos plegables. Si el recubrimiento antirreflejos se confirma y mantiene la resistencia que exige una pantalla flexible, podría convertirse en el primer Galaxy Fold realmente cómodo para usar bajo luz directa.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)