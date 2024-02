Análisis Galaxy S24 Ultra: ¿el mejor Android del mercado?

Apenas ha pasado poco más de un mes desde que Samsung hizo el lanzamiento de su serie más robusta: los Galaxy S24. Aunque los cuatro modelos de la serie cuentan con características realmente premium como la cámara y los procesadores, el Galaxy S24 Ultra es la joya de la corona. En ENTER.CO pudimos probar el teléfono inteligente y te queremos contar todo lo que encontramos en él.

Diseño

En este apartado no hay mucho de qué hablar, no porque el diseño sea fea o no tenga con qué demostrar la calidad del teléfono, sino porque no varía mucho de su predecesor, el Galaxy S23 Ultra. El tamaño del dispositivo cambia en una pequeña proporción, pero en realidad, al tacto no se percibe.

El Galaxy S24 Ultra tiene un tamaño de 162,3 x 79 mm, mientras que el Galaxy S23 Ultra es de 163.4 x 78.1. Esto se traduce en un cuerpo más pequeño de pies a cabeza, pero su anchura aumentó en 0,9 mm. Sin embargo, como lo mencionamos, esto se percibe en el papel, más no en el uso diario, pues se sigue sintiendo igual de grande. Lo mismo sucede con su peso, el cual pasó de 234 gramos en el S23 Ultra a 233 gramos en el S24 Ultra; una disminución imperceptible al ojo.

Eso sí, el nuevo buque insignia de Samsung cuenta con un marco de titanio, lo que lo hace más resistente y elegante. Podríamos pensar que esto soluciona las marcas de las huellas en la trasera del teléfono, pero no es así. Si bien, las huellas no quedan marcadas por largo tiempo, sí que se observa la marca en el teléfono, un aspecto que en el Galaxy S23 Ultra no se presentaba.

Ahora, en cuestiones de tamaño y uso con una sola mano puede llegar a ser incómodo para alguien que tenga las manos pequeñas como yo. Al usar el S Pen y manipular el teléfono con la otra mano tuve algunos inconvenientes, pues el peso, sumado al tamaño, no era el más apropiado. SIn embargo, debemos tener en cuenta que esto no es un problema del celular, los últimos dispositivos le apuestan a pantallas más grandes donde los usuarios puedan realizar todo tipo de tareas.

Pantalla

El tamaño de la pantalla también es el mismo que el modelo anterior: 6,8 pulgadas, al igual que la tasa de refresco, que va de 1 a 120 Hz. Esto hace que el desplazamiento por la pantalla sea realmente rápido y fresco. No presentó problema en la respuesta a gestos y solicitudes en pantalla, aún cuando teníamos varias apps abiertas.

Por otro lado, el Galaxy S24 Ultra se despide de los bordes curvos algo que, para mí, es de agradecer a Samsung. Cuando tenemos teléfonos con bordes curvos, llegan a presentar fallas con el paso del tiempo en los extremos del panel, pues son un poco más frágiles. Por otro lado, puede resultar incómoda la lectura en estas pantallas curvadas, así que: punto para el S24 Ultra. Por último, las curvaturas generan toques indeseados.

Uno de los puntos que es casi imperceptible al tacto, pero que, sin duda, hacen del S24 Ultra el teléfono más destacable de la industria es su nueva resistencia en pantalla. El modelo S23 Ultra contaba con Gorilla Glass Victus 2, una protección bastante alta que soporta caídas de hasta 2 metros de altura. Ahora, el nuevo dispositivo de Samsung está equipado con Gorilla Armor, un material mucho más resistente.

De acuerdo con las pruebas Corning, este material es cuatro veces más resistente a arañazos y Samsung asegura una mejora en la durabilidad del cristal del 50%. Este nuevo Gorilla Armor también ofrece ventajas en términos de visibilidad en pantalla. Supuestamente, el reflejo de la pantalla se redujo en un 75%.

El brillo de la pantalla sorprende gratamente, pues cuenta con un brillo pico de 2.600 nits, con los que pude ver la pantalla sin problemas, aún en condiciones de mucha luz.

Rendimiento

En este apartado podría asegurar que no hay mucho de qué hablar: el Galaxy S24 Ultra es una maquinota. El teléfono jamás presentó lentitud en la respuesta de solicitudes; lo sometimos a pruebas con más de 30 aplicaciones abiertas, algunas que consumen más energía que otras y aún así, el S24 Ultra no falló en ninguna ocasión.

Esto lo ha logrado Samsung con la integración del chip Snapdragon 8 Gen 3, la siguiente generación comparado con el S23 Ultra. El chip ha demostrado porqué es premium, pues, sumado al resto de componentes del celular, demostró un rendimiento excelso. Por ejemplo, el teléfono se quedó colgado en los FPS de videos y videojuegos.

El toque con el S Pen tiene una respuesta realmente alta, basta con un pequeño toque con la punta del lápiz óptico para obtener el resultado que necesitas. La trayectoria con el S Pen se siente fluida y suave por la pantalla.

Pero como dice el dicho, no todo puede ser perfecto. Samsung aumentó en 1,9 veces el tamaño de la cámara de vapor en el Galaxy S24 Ultra. Esto supondría una mejor distribución del calor en el terminal para que no presente calentamiento. Sin embargo, esto no es así en la practica.

El Galaxy S24 Ultra presentó sobrecalentamiento cuando lo usamos de forma continúa en la toma de fotografías. En una sesión de 30 minutos de fotos, llegó a calentarse al punto de tener que dejarlo de lado mientras volvía a su temperatura habitual. No es como que el S24 Ultra vaya a explotar en tus manos, pero sí que es un apartado en el que Samsung debe seguir trabajando.

Funciones AI

Este sin duda es el apartado más llamativo de la nueva serie de Samsung y sí que hay razones para serlo. El Galaxy S24 Ultra cuenta con un ‘botón mágico’ al que puedes asistir con mantener presionado el botón del centro por unos segundos. Cuando lo hagas, aparecerán en pantalla las estrellitas que te indican que ahora puedes usar la IA.

Con ello puedes, por ejemplo, seleccionar un objeto dentro de una imagen o página web y averiguar todo sobre él. En nuestro caso, lo hicimos con una foto donde aparecía un gato; al seleccionarlo, el teléfono nos indicó qué raza es, su año de registro, el país de origen, etc. Esto lo lograrás con un solo clic.

Por otro lado, las funciones de inteligencia artificial también te permiten editar imágenes. Podrás seleccionar, con el dedo o con el S Pen, un objeto o persona que quieres eliminar de una foto y pedirle a la app que lo borre. En cuestión de segundos desaparecerá de la imagen.

Esta función ya existía en su predecesor, la diferencia es que esta vez, la IA se encarga de escanear la composición de la imagen y genera los objetos o fondos que se requieren para cubrir el espacio vacío. Esto es imperceptible a la vista, pues la IA trabaja de manera bastante limpia.

Batería

El tamaño de la batería y el cargador del que se alimenta no cambian respecto al Galaxy S23 Ultra. Encontramos una batería de 5000 mAh con una carga de 45W y una carga inalámbrica de 15W. Con estos números, el nuevo dispositivo de Samsung nos permitió hasta 7 horas de actividad continúa. Vale la pena mencionar que en este timpo abusamos del uso con brillo en pantalla al máximo y horas de contenido multimedia.

Por otro lado, la carga del teléfono móvil no es la más rápida si la comparamos con otros teléfonos de la industria. No obstante, debemos tener en cuenta que los celulares gama alta consumen mucha más energía, y sus componentes son más robustos. Así, el teléfono logró cargarse en poco más de una hora (68 minutos) y llegó al 50% de la carga en 30 minutos.

Cámara

El Galaxy S24 Ultra está equipado con un sensor principal de 200 megapíxeles, un ultra angular de 12 MP, un teleobjetivo de 10MP y un segundo teleobjetivo de 50MP. En la cámara frontal encontramos un lente de 12 MP.

Las especificaciones varían poco respecto a la generación anterior, por lo que los resultados tampoco cambian mucho. Con el teléfono logramos obtener fotografías profesionales aún sin saber de la composición de imagen.

Las fotografías mantienen la calidad del color real, obteniendo imágenes limpias y con nada de ruido. La inteligencia artificial hace su trabajo, de manera que sea casi imperceptible a la vista, pero con resultados sorprendentes en las fotografías como tal.

En cuanto al gran zoom del que presume los buques insignia de la compañía, debemos destacar que, si bien alcanza un zoom de hasta 100x, la calidad de la imagen se va perdiendo con la cantidad de zoom que hagamos. Debemos tener en cuenta que el zoom digital hace de las suyas después de 10x, por lo que la calidad se va perdiendo.

Te dejamos algunas fotos tomadas con el Galaxy S24 Ultra para que saques tus conclusiones.

Imágenes: ENTER.CO /Samsung