Apple se enfrenta a Claro y los bancos con una IA que responde por ti y bloquea llamadas no deseadas

Apple presentó una función que muchos usuarios llevaban tiempo esperando. Se trata de Call Screening, una nueva herramienta integrada en iOS 26 que promete reducir las llamadas molestas de operadores como Claro o Movistar, así como de bancos, cobradores o vendedores insistentes. ¿La clave? Una inteligencia artificial que contesta por ti y te muestra en pantalla lo que dice la otra persona, para que decidas si vale la pena responder o no.



Cuando recibes una llamada de un número desconocido, el iPhone responde automáticamente con una voz digital que le pide al interlocutor que se identifique y diga por qué está llamando. Mientras tanto, el usuario puede leer en tiempo real una transcripción de lo que se está diciendo. Si el motivo le interesa, puede tomar la llamada; si no, simplemente la ignora. Todo esto sin que suene el teléfono, ni tenga que contestar.

La función estará disponible en modelos desde el iPhone 11 hasta los más recientes, y también en el SE de segunda generación. Para activarla, solo hay que actualizar a iOS 26 y habilitarla desde los ajustes del teléfono.

A diferencia de apps como Truecaller, que requieren conexión a internet y dependen de bases de datos externas, Call Screening funciona directamente en el dispositivo y no guarda ni comparte la información. Apple asegura que todo el proceso se realiza de forma privada y local, usando el motor de inteligencia artificial del propio iPhone.

Esta novedad apunta directamente a una de las molestias más comunes, las llamadas repetidas de operadores móviles para ofrecer planes que el usuario no pidió, promociones que ya rechazó o incluso servicios que ya tiene. También responde a los llamados inesperados de entidades financieras, empresas de cobranzas o números desconocidos que, en algunos casos, buscan estafar.

Con Call Screening, el usuario recupera el control sin necesidad de bloquear o confrontar. No se trata solo de detener llamadas de Claro o Movistar, sino de poder filtrar sin esfuerzo cualquier intento de contacto no solicitado, incluyendo números personales que simplemente no queremos atender.

También puede ser útil en situaciones personales. Si alguien insiste en llamarte y prefieres no hablar, el sistema hace el trabajo incómodo por ti. Quien llama ni siquiera sabrá si viste o no el mensaje, y tú no tendrás que entrar en explicaciones.

Apple no ha dicho si esta tecnología llegará a otros países al mismo tiempo, pero se espera que esté disponible con el lanzamiento global de iOS 26. Para muchos, puede convertirse en una de las funciones más útiles del sistema.

Aunque no detendrá por completo las llamadas de números desconocidos, sí marca una diferencia importante: quien llame tendrá que justificarse, y el usuario podrá decidir con tranquilidad si quiere seguir la conversación o no.

