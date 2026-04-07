Samsung ha mantenido durante seis años la misma fórmula en la serie Galaxy S, con tres modelos y una estructura sin cambios. Esto podría modificarse en 2027 con la llegada del Galaxy S27 Pro. Según ETNews, se evalúa sumar un cuarto modelo junto a las versiones estándar, Plus y Ultra, ampliando la oferta premium.

El nuevo dispositivo se ubicaría en la gama alta y compartiría gran parte del hardware del Galaxy S27 Ultra. Entre sus características destacaría la función Privacy Display, introducida en la generación anterior. Sin embargo, no incluiría compatibilidad con el S Pen, lo que marcaría una diferencia importante frente al modelo más avanzado.

Galaxy S27 Pro: el poder del Ultra, sin S Pen y con más batería

Durante años, el modelo Ultra ha concentrado la propuesta más avanzada de la serie, mientras Apple divide ese segmento en versiones Pro y Pro Max. Esa diferencia ha sido constante, pero ahora parece haber un intento por equilibrar la oferta y acercar más opciones al segmento premium.

El cambio responde a una lógica clara dentro de la evolución reciente. Con los modelos Edge, Samsung intentó simplificar su catálogo eliminando el Plus, pero el mercado rechazó ese enfoque. Con el S27 Pro, la dirección es distinta, ya que no se eliminan modelos, sino que se amplía la gama con una nueva alternativa.

Uno de los ajustes más relevantes estaría en el uso del S Pen. El espacio que ocupa podría destinarse a una batería de mayor capacidad o a un sistema de cámaras más avanzado. Esto permitiría ofrecer un dispositivo más compacto y equilibrado para quienes no utilizan el lápiz en su experiencia diaria.

También podría incorporar funciones hasta ahora exclusivas del Ultra, como la tecnología Privacy Display. Su inclusión reforzaría su posicionamiento dentro de la gama alta, acercándolo en capacidades al modelo más completo, pero manteniendo diferencias claras en diseño y enfoque para distintos tipos de usuario.

El futuro del S Pen sigue siendo incierto. Tras el lanzamiento del Galaxy S26, se confirmó que no hay planes para eliminarlo del modelo Ultra. Aun así, se exploran soluciones que permitan reducir el grosor de los dispositivos sin afectar la experiencia asociada al uso del lápiz.

Entre las opciones evaluadas estuvo eliminar la capa digitalizadora del display para ganar espacio interno. Sin embargo, esa idea fue descartada. En su lugar, se mantendría el sistema EMR tradicional, priorizando la funcionalidad del S Pen frente a posibles mejoras en diseño o reducción de grosor.

Los rumores sobre un modelo Pro ya habían surgido con la serie Galaxy S26, pero no se concretaron. Finalmente, se mantuvieron las versiones base, Plus y Ultra. Con la serie Galaxy S27 prevista para 2027, todavía existe margen para que estos planes cambien antes de su lanzamiento oficial.

Imagen: Samsung / Editada con IA (Gemini)