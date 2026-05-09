El “iPhone espacial” sería holográfico y así cambiaría la experiencia del usuario

El posible iPhone espacial de Apple y Samsung vuelve a poner a ambas compañías en el centro de la próxima generación de smartphones. Nuevas filtraciones indican que las empresas exploran pantallas capaces de mostrar imágenes tridimensionales sin gafas especiales, una función que buscaría transformar la manera en que las personas ven contenido y utilizan el celular diariamente.

La información comenzó a circular después de publicaciones realizadas por “Schrödinger”, una cuenta en X conocida por compartir detalles relacionados con hardware de Samsung. Según los reportes, la compañía desarrolla una pantalla identificada como “MH1” o “H1”, con seguimiento ocular y capas integradas en el panel AMOLED para generar profundidad visual.

A diferencia de las antiguas pantallas 3D, esta tecnología mantendría resolución 4K para el contenido tradicional y activaría los efectos de profundidad solo cuando el contenido sea compatible. La idea es evitar la pérdida de nitidez y los problemas de visualización que tuvieron varios dispositivos tridimensionales lanzados hace más de una década.

Uno de los cambios más visibles estaría en el entretenimiento móvil. Videojuegos, películas y transmisiones deportivas podrían mostrar una sensación de profundidad más realista. Parte de la información conocida hasta ahora asegura que los usuarios podrían mover el teléfono para observar algunas escenas desde distintos ángulos, creando una experiencia visual más dinámica.

Las videollamadas también podrían verse diferentes con este tipo de pantallas. La tecnología permitiría mostrar personas y objetos con mayor sensación de volumen dentro de la imagen. Esto ayudaría a que reuniones virtuales, clases remotas y conversaciones digitales se perciban más naturales para el usuario final.

iPhone espacial: qué cambiaría con las pantallas de profundidad visual

Más allá del entretenimiento, los reportes mencionan aplicaciones relacionadas con navegación, educación y trabajo profesional. En mapas y sistemas GPS, las indicaciones podrían integrarse visualmente sobre rutas y direcciones. La profundidad visual también facilitaría consultar información interactiva directamente desde la pantalla del teléfono sin accesorios adicionales.

En sectores como arquitectura, medicina y diseño, estas pantallas permitirían revisar modelos tridimensionales desde un smartphone. Esto ayudaría a observar estructuras y objetos con mayor detalle sin depender de computadores especializados o dispositivos de realidad virtual. La tecnología también apuntaría a aplicaciones de uso diario en celulares.

Otro cambio estaría relacionado con fotografías y videos. Parte de la información disponible indica que el usuario podría inclinar el dispositivo para revisar escenas desde distintas perspectivas. Esta función buscaría generar una sensación más cercana a la profundidad real, algo que todavía no existe en la mayoría de smartphones disponibles actualmente.

Apple lleva años investigando tecnologías relacionadas con pantallas tridimensionales y sistemas de profundidad visual. Desde 2008, la compañía registró patentes vinculadas con pantallas autoestereoscópicas capaces de generar imágenes 3D sin gafas especiales. Aunque esos desarrollos nunca llegaron al mercado, muestran el interés de la empresa por nuevas experiencias visuales.

Samsung también trabaja en este campo desde hace varios años. El Instituto Avanzado de Tecnología de Samsung publicó investigaciones sobre video tridimensional y pantallas de profundidad en formatos compactos. Algunos prototipos lograron reproducir contenido en resolución 4K, uno de los principales retos dentro de este tipo de tecnología.

Por ahora, los reportes indican que la tecnología todavía se encuentra en etapas tempranas de desarrollo. Algunas estimaciones mencionan que los primeros teléfonos con este tipo de pantalla podrían tardar varios años en llegar al mercado y apuntan a un posible lanzamiento hacia 2030, aunque ninguna compañía confirmó oficialmente esos planes.

Imagen: MacRumors /Editada con IA (ChatGPT)