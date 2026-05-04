Google rediseña la app de Gemini con novedades para los usuarios

Google sigue perfeccionando su apuesta por la inteligencia artificial, y esta vez lo hace desde lo visual. La compañía ha comenzado a probar un rediseño profundo de su app Gemini, con cambios que apuntan a simplificar la interacción y reforzar la sensación de estar conversando con un asistente realmente integrado en lugar de un simple chatbot que responde preguntas.

Además de tener que trabajar en mejorar sus modelos para competir con plataformas rivales como ChatGPT, para Google la interfaz de usuario puede jugar un papel clave a la hora de mantener la atención de los usuarios. Estos cambios evidencian cómo la compañía está integrando toda la experiencia en un paquete visual más atractivo.

De momento el nuevo diseño de Gemini solo está llegando a algunos usuarios de iOS, mientras que pocos usuarios de Android han visto la nueva interfaz en sus equipos, según las publicaciones en una comunidad de Gemini AI en Reddit.

Una interfaz más limpia

El primer cambio salta a la vista desde la pantalla de inicio. La clásica interfaz cargada de opciones ahora se ha rediseñado por completo, comenzando con el cajón de texto inferior “Pregúntale a Gemini”, que ahora se convierte en una barra con estilo de “píldora” mucho más minimalista. Dentro de esta barra sólo estará lo esencial: acceso a voz, Gemini Live y un botón de “más” que integra el resto de funciones.

El fondo también evoluciona. Ahora es más dinámico, con un degradado colorido que responde visualmente a la interacción del usuario, un cambio que no es solo estético sino que además intenta transmitir que la IA está activa, procesando la información y generando resultados.

Por otra parte, el saludo personalizado ahora pasa a ser “Hola [nombre], ¿qué tienes en mente?”, y estará centrado justo debajo del logo de Gemini, que también aparece como novedad en esta actualización de diseño.

Todos estos ajustes de diseño buscan precisamente generar cercanía con el usuario como si se tratase de un espacio personal o un interlocutor dispuesto a ayudarte en todo momento, alejándose de la imagen de un simple buscador.

Capacidades agrupadas

A nivel de funciones, el botón de “más” servirá como el acceso directo a todas las funciones clave de Gemini, como subir fotos, usar la cámara o recuperar archivos recientes. Todo pensado para reducir pasos.

Pero el cambio más interesante está en cómo Google agrupa las capacidades de la IA. En lugar de esconder funciones en menús separados, ahora aparecen como herramientas claramente definidas distribuidas así:

Generación de imágenes

Creación de video

Música

Lienzo (canvas)

Investigación profunda

Aprendizaje guiado

Este enfoque unificado no es casual. Google lleva meses probándolo tanto en Android como en escritorio, y ya ha empezado a implementarlo en Mac. La idea es que el usuario entienda rápidamente qué puede hacer con la IA sin tener que descubrirlo por curiosidad.

La elección de los diferentes modelos disponibles vuelve a la esquina superior izquierda, en forma de menú desplegable, recuperando una lógica más clásica. Mientras tanto, el cambio de cuenta se esconde al fondo del menú de navegación, un movimiento que prioriza la experiencia sobre la gestión.

En los chats, funciones como “Ver pasos de pensamiento” se mueven a menús secundarios. Esto limpia la interfaz, pero también refleja una tendencia: ocultar la complejidad técnica para no abrumar al usuario promedio.

Por ahora, el rediseño parece estar más avanzado en iOS, donde aprovecha elementos visuales tipo “Liquid Glass” para dar profundidad y fluidez a la interfaz. En Android, todavía queda por ver cómo se adapta este lenguaje visual, aunque es previsible que llegue en las próximas fases del despliegue.

Imagen: 9to5Google