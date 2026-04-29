Los motorola razr 70 y razr 70 ultra son los nuevos teléfonos plegables que Motorola presentó oficialmente en Colombia. Ambos llegan como propuestas diferenciadas dentro del segmento flip, dirigidas tanto a usuarios que buscan una entrada más accesible a este formato como a quienes priorizan características avanzadas en un diseño compacto.

Ambos dispositivos se integran en la familia razr, que también incluye el razr fold, un modelo tipo libro presentado previamente por la marca en el Lenovo Tech World. Con este portafolio, la compañía busca cubrir distintos perfiles de usuario mediante formatos plegables que responden a necesidades de uso específicas en productividad, entretenimiento y portabilidad.

Dos plegables, propuestas distintas para cada tipo de usuario

El razr 70 se perfila como la opción más equilibrada dentro de la nueva generación. Integra una pantalla interna Extreme AMOLED de 6,9 pulgadas junto a una pantalla exterior de 3,6 pulgadas con funciones completas, permitiendo interactuar con aplicaciones y notificaciones sin necesidad de desplegar el dispositivo en diferentes escenarios de uso cotidiano.

En su interior incorpora un procesador MediaTek Dimensity 7450X y una batería de 4.800 mAh que, según la compañía, puede ofrecer más de 36 horas de autonomía en condiciones de uso mixto. Esta combinación busca equilibrar rendimiento y eficiencia energética para usuarios que priorizan estabilidad en tareas diarias sin enfocarse exclusivamente en potencia.

El sistema de cámaras del razr 70 está compuesto por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, acompañado de un lente ultra gran angular con función Macro Vision también de 50 MP. A esto se suma una cámara interna de 32 MP con tecnología Quad Pixel, orientada a mejorar resultados en videollamadas y selfies.

Motorola razr 70 ultra: el plegable flip más potente de la marca

El razr 70 ultra representa la propuesta más avanzada dentro de esta generación. Incorpora una pantalla interna Extreme AMOLED de 7,0 pulgadas con brillo máximo HDR de hasta 5.000 nits y capacidad para reproducir más de mil millones de colores, mientras que su pantalla externa de 4,0 pulgadas alcanza 165 Hz y hasta 3.000 nits.

Este modelo integra el procesador Snapdragon 8 Elite desarrollado por Qualcomm. Su batería es de 5.000 mAh y, según Motorola, puede superar las 36 horas de uso. Además, incorpora carga rápida TurboPower de 68 W, carga inalámbrica de 30 W y funciones de carga inversa para otros dispositivos compatibles.

En el apartado fotográfico, el equipo utiliza un sensor principal LOFIC de 50 MP que, según la marca, permite capturar hasta seis veces más rango dinámico frente a sensores convencionales. También cuenta con estabilización óptica y compatibilidad con Dolby Vision Capture, junto a una cámara interna de 50 MP orientada a mejorar selfies y videollamadas.

Diseño, durabilidad e inteligencia artificial

En términos de diseño, el razr 70 ultra incorpora protección Corning Gorilla Glass Ceramic en la pantalla exterior, que según la compañía ofrece mayor resistencia a caídas frente a materiales tradicionales. La bisagra reforzada con titanio, presente en la familia razr, busca mejorar la durabilidad del sistema plegable a lo largo del uso continuo.

Ambos dispositivos integran moto ai, la plataforma de inteligencia artificial de la marca, con funciones como resúmenes de notificaciones, sugerencias contextuales y búsqueda unificada. También ofrecen acceso a herramientas como Google Gemini, Microsoft Copilot y Perplexity, ampliando las opciones de interacción con asistentes basados en inteligencia artificial.

Motorola razr 70 y razr 70 ultra: precio y disponibilidad en Colombia

El motorola razr 70 ya se encuentra disponible en Colombia a través de la tienda oficial de Motorola, con un precio desde $4.999.900, aunque este puede variar dependiendo del canal de venta. El modelo razr 70 ultra, por su parte, llegará próximamente al país según información compartida por la compañía.

Imagen: Motorola / Editada con IA (Gemini)