El mercado de los smartphones de gama media sigue moviéndose, y POCO ha anunciado uno de sus dispositivos más ambiciosos en meses. El POCO M8s 5G ofrece autonomía extrema, pantalla generosa y conectividad 5G sin comprometer el bolsillo. Una combinación que, sobre el papel, tiene mucho sentido para el uso diario.

La apuesta más llamativa del equipo es su batería de 7.000 mAh fabricada con tecnología de ánodo de silicio-carbono. Según los datos internos de POCO, el dispositivo aguanta hasta 2,31 días con uso moderado, lo que lo convierte en una opción para quienes priorizan la autonomía. El equipo también ofrece pantalla de 6,9 pulgadas FHD+ y conectividad 5G.

En condiciones extremas, la batería se comporta bien. Con temperaturas de hasta -20 °C, el teléfono mantiene hasta 12 horas de reproducción de vídeo gracias a un chip BatteryExtender y un voltaje mínimo de corte de 3,0 V. Tras 1.600 ciclos de carga completos, conserva más del 80 % de su capacidad original, lo que impacta directamente en la vida útil real del dispositivo.

Carga rápida, carga inversa y pantalla con criterio

También incorpora carga rápida de 33 W y carga inversa de 18 W por cable, que convierte al teléfono en una batería externa para alimentar otros dispositivos. Con solo 10 minutos de carga inversa, el POCO X7 obtiene hasta 64 minutos de llamadas y el POCO M7 Pro 5G hasta 11 horas y 10 minutos en espera.

Cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución FHD+. Su tecnología permite que la fluidez de la imagen se adapte automáticamente según el uso, optimizando así el consumo de energía. Además, incorpora tres certificaciones de TÜV Rheinland que garantizan una mayor protección visual, al reducir la fatiga ocular, disminuir la emisión de luz azul y adaptar los tonos para no afectar el ciclo de sueño del usuario.

El POCO M8s 5G apuesta por el rendimiento sin excesos

El equipo integra el procesador Snapdragon 6s Gen 3, un chip diseñado para ofrecer un rendimiento ágil y eficiente en el uso diario. En cuanto a su memoria, la versión inicial de 8 GB de RAM cuenta con una tecnología de expansión que permite duplicarla hasta los 16 GB. Este proceso utiliza una parte del espacio de almacenamiento interno para mejorar la fluidez al mantener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

La cámara dual de 50 MP incorpora herramientas de inteligencia artificial como borrado de objetos, edición de cielo y modo nocturno automático. El software corre HyperOS 2 con integración de Gemini de Google, con acceso en superposición y uso de cámara en tiempo real. POCO garantiza 48 meses de optimización continua del sistema.

Resistencia IP64, volumen un 200 % superior al estándar del modelo y diseño de cuatro curvas completan las especificaciones del POCO M8s 5G.

Imagen: Xiaomi Official / Editada con IA (Gemini)