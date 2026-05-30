Samsung podría estar preparando el cambio más grande en la historia reciente de sus teléfonos plegables. Nuevas filtraciones muestran que la compañía no solo renovaría su línea habitual, sino que también probaría un formato distinto con un dispositivo llamado Galaxy Z Fold 8 Wide, un modelo más ancho y con apariencia cercana a una pequeña tablet cuando está abierto.

Las imágenes filtradas corresponden a maquetas utilizadas habitualmente para anticipar tamaños, proporciones y diseño general antes de un lanzamiento oficial. Aunque no son equipos funcionales, permiten tener una idea de lo que estaría planeando la marca surcoreana para su próxima generación de plegables.

Lo que más llama la atención no es el Galaxy Z Fold 8 tradicional ni el Galaxy Z Flip 8. El dispositivo que está generando conversación es la versión Wide, que rompe con el formato alto y estrecho que Samsung ha mantenido durante años.

Un Fold diferente para quienes quieren más pantalla útil

Las dimensiones filtradas sugieren que el Galaxy Z Fold 8 Wide sería considerablemente más corto y ancho que los modelos Fold actuales. Cerrado tendría una apariencia similar a la de un pasaporte, mientras que abierto ofrecería una pantalla interior cercana a la proporción 4:3.

Ese cambio puede parecer menor, pero modifica la experiencia diaria. Un panel más cuadrado facilita leer documentos, navegar en internet, dividir aplicaciones y consumir contenido multimedia sin depender de una pantalla excesivamente alargada.

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La filtración también apunta a que Samsung mantendría dos propuestas simultáneamente: el Fold tradicional para quienes prefieren un formato conocido y el Wide para quienes priorizan productividad y comodidad visual.

Las maquetas muestran otra diferencia importante. Mientras el Fold 8 estándar conservaría un sistema de tres cámaras traseras, el Wide tendría únicamente dos sensores.

Menos cámaras, pero una apuesta distinta

La reducción en cámaras podría responder a limitaciones de espacio o a una decisión de producto. Un diseño más delgado y con nuevas proporciones obliga a redistribuir componentes internos, algo especialmente complejo en dispositivos plegables.

Esto podría marcar una división más clara entre modelos: uno centrado en fotografía y otro pensado para maximizar la experiencia de pantalla.

Otro detalle que despertó curiosidad aparece en la parte trasera de las maquetas: anillos circulares similares a los usados en sistemas magnéticos de carga inalámbrica. Todavía no hay confirmación sobre si Samsung integrará imanes directamente o si dependerá de accesorios externos compatibles.

Si esa tecnología llega al producto final, abriría la puerta a accesorios magnéticos y nuevas opciones de carga inalámbrica en la línea plegable.

Por ahora, todo sigue en terreno de filtraciones. Sin embargo, las imágenes sugieren que Samsung estaría probando algo más profundo que un simple rediseño: replantear cómo debería sentirse y usarse un teléfono plegable en 2026.