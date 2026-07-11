Motorola Edge 70 Max: batería de 7.100 mAh y Snapdragon 8 Gen 5

Motorola prepara el lanzamiento de un nuevo integrante de su familia Edge. Se trata del Motorola Edge 70 Max, un smartphone que, de acuerdo con las filtraciones publicadas en los últimos días, llegará con cambios importantes en autonomía, rendimiento y funciones de inteligencia artificial.

Aunque la compañía todavía no ha confirmado todas sus especificaciones, distintos reportes coinciden en que el teléfono será presentado durante agosto de 2026, con India como el primer mercado donde estará disponible. Más adelante podría llegar a otros países, aunque por ahora Motorola no ha anunciado un calendario oficial para su expansión internacional.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la incorporación del procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, fabricado con tecnología de 4 nanómetros. Este chip está diseñado para ofrecer un mejor desempeño en tareas exigentes como videojuegos, edición de video, aplicaciones de productividad y funciones impulsadas por inteligencia artificial.

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Las filtraciones también indican que el dispositivo estará acompañado por 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una configuración que lo ubica dentro del segmento premium y que busca responder a usuarios que necesitan potencia para el uso diario y aplicaciones de alto consumo.

Otro de los cambios importantes estaría en la batería. Mientras algunos reportes iniciales hablaban de una capacidad de 5.200 mAh, la información más reciente apunta a que Motorola utilizará una batería de silicio-carbono de 7.100 mAh, una tecnología que permite aumentar la autonomía sin incrementar de forma considerable el tamaño del dispositivo.

Además de ofrecer una mayor duración, el teléfono sería compatible con carga rápida por cable de 68 W y carga inalámbrica Qi2 de 25 W, una combinación que busca reducir los tiempos de recarga.

Una pantalla de alta frecuencia y cámaras de 50 megapíxeles

En la parte frontal, el Motorola Edge 70 Max incorporaría una pantalla Extreme AMOLED plana de 6,82 pulgadas, con resolución superior a Full HD+ y una tasa de actualización de 144 Hz, una característica que mejora la fluidez al navegar por el sistema, jugar o consumir contenido multimedia.

En fotografía, Motorola mantendría una apuesta enfocada en sensores de alta resolución. El equipo incluiría una cámara principal Sony LYT-710 de 50 megapíxeles con estabilización óptica, acompañada por un lente ultra gran angular y un teleobjetivo, ambos también de 50 megapíxeles. Para las videollamadas y las selfies, la cámara frontal tendría igualmente una resolución de 50 megapíxeles.

El teléfono llegará con Android 16 y la capa de personalización Moto AI, que incorporará herramientas de inteligencia artificial para editar fotografías, optimizar el rendimiento del dispositivo y ofrecer funciones de asistencia contextual.

En conectividad, las filtraciones mencionan soporte para 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC y certificaciones de resistencia al agua y al polvo, además del estándar MIL-STD-810H, utilizado para evaluar la resistencia del equipo frente a diferentes condiciones ambientales.

Aunque Motorola todavía no ha revelado el precio oficial del Edge 70 Max, las características filtradas muestran que la marca busca competir con otros fabricantes en el segmento de los smartphones premium. La presentación oficial prevista para agosto permitirá conocer si estas especificaciones se mantienen y cuándo comenzará su llegada a otros mercados.