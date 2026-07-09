Un nuevo listado en Geekbench, la plataforma que mide el rendimiento de procesadores, reveló las posibles especificaciones del Galaxy M67, el próximo integrante de la gama media de Samsung. El registro corresponde a un modelo identificado como SM-M676K y confirma una elección de chip inusual: el Exynos 2200, procesador que la marca surcoreana presentó hace tres años para su gama alta.



La información proviene de una filtración, no de un anuncio oficial. Samsung no ha confirmado la existencia del M67 ni su fecha de lanzamiento. La asociación del código SM-M676K con ese nombre comercial responde, por ahora, a la interpretación de la fuente, basada en la nomenclatura que el frabricante suele utilizar en esta serie.

Un chip que perteneció a la gama alta

El Exynos 2200 debutó en 2022 como el procesador del Galaxy S22, el buque insignia de Samsung en ese momento, y más tarde también llegó al Galaxy S23 FE. Su posible incorporación al Galaxy M67 responde a una práctica habitual de la industria: reutilizar chips de generaciones anteriores para reforzar el rendimiento de equipos más asequibles.

El chip integra ocho núcleos distribuidos en tres grupos (1+3+4), con una frecuencia máxima de 2,8 GHz. Para el usuario, esto se traduce en un equilibrio entre potencia para tareas exigentes y eficiencia energética en el uso diario, una configuración característica de esa generación de hardware móvil de Samsung.

También incorpora la GPU Xclipse, desarrollada junto a AMD sobre la arquitectura RDNA 2, la misma familia gráfica utilizada en las tarjetas de video de la compañía. Fue uno de los primeros chips móviles con aceleración por hardware para trazado de rayos, una tecnología que mejora efectos como reflejos e iluminación en videojuegos y otras aplicaciones con alta carga gráfica.

Los resultados en Geekbench muestran 1.589 puntos en la prueba de un solo núcleo y 3.923 en la de múltiples núcleos. Son cifras que, sin ser sobresalientes en 2026, superan el rendimiento de muchos chips diseñados específicamente para la gama media. El listado también menciona 8 GB de RAM y Android 17, previsiblemente acompañado por One UI 8.5.

Qué representa el Exynos 2200 para el Galaxy M67

Tradicionalmente, la serie Galaxy M ha compartido gran parte de su hardware con la familia Galaxy A, por lo que la adopción del Exynos 2200 supondría un cambio poco habitual. De confirmarse su llegada al M67, incorporaría un chip que en su momento impulsó los teléfonos insignia de Samsung.

La serie M ha tenido una disponibilidad geográfica limitada, concentrada principalmente en India y algunos mercados de Asia. Si este modelo se presenta oficialmente, lo más probable es que mantenga esa estrategia regional, en lugar de un lanzamiento global.

Sin embargo, un chip potente no garantiza una buena experiencia por sí solo. La gestión térmica, la optimización de la batería y las actualizaciones de software también influyen en el rendimiento, aspectos que Geekbench no permite evaluar. Tampoco hay certeza sobre el precio final, un factor decisivo para determinar si esta configuración resultará competitiva frente a otras alternativas del mercado.

Por ahora, el Galaxy M67 sigue siendo un producto sin confirmar. Su aparición en Geekbench aporta indicios creíbles sobre la configuración interna, pero solo un anuncio oficial de Samsung permitirá conocer sus especificaciones definitivas, así como el precio y la disponibilidad.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)