Los 6 celulares más baratos por menos de $1 millón en Colombia: precios y características

Encontrar un celular con buenas prestaciones sin gastar más de un millón de pesos sigue siendo posible en Colombia. Las promociones de cadenas como Alkosto, Ktronix, Éxito, Olímpica y Claro mantienen varias alternativas para quienes buscan cambiar de teléfono sin hacer una inversión elevada.

La oferta incluye equipos para distintos tipos de usuarios. Hay modelos pensados para quienes solo necesitan llamadas, mensajería y redes sociales, mientras que otros incorporan pantallas de alta tasa de refresco, cámaras de 50 megapíxeles, baterías de gran capacidad e incluso conectividad 5G.

Entre las opciones disponibles aparece el Kalley Black E2, uno de los más económicos del mercado. Se vende desde unos $349.900 e incorpora una pantalla HD+ de 6,7 pulgadas, procesador de ocho núcleos, 4 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno, cámara principal de 50 megapíxeles y batería de 5.000 mAh con carga de 18 W.}

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Un escalón más arriba se encuentra el Motorola Moto G05, cuyo precio parte de aproximadamente $412.900. El dispositivo ofrece una pantalla de 6,7 pulgadas con refresco de 90 Hz, procesador MediaTek Helio G81, 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, cámara principal de 50 megapíxeles y batería de 5.200 mAh.

Otra alternativa dentro de este rango es el Xiaomi Redmi 14C, disponible desde cerca de $477.000. Su propuesta destaca por incluir pantalla de 6,88 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz, procesador MediaTek Helio G81 Ultra, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, cámara de 50 megapíxeles y batería de 5.160 mAh.

Opciones con más memoria y mejores especificaciones

Quienes buscan un equipo más preparado para los próximos años pueden considerar el Samsung Galaxy A17 5G, que suele encontrarse en promoción por alrededor de $745.900. Entre sus principales características están la pantalla Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pulgadas con 120 Hz, procesador Exynos, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, sistema de cámaras encabezado por un sensor de 50 megapíxeles, batería de 5.000 mAh con carga rápida de 25 W y conectividad 5G.

La marca realme también participa en este segmento con el realme C100i, cuyo precio ronda los $699.000. El teléfono integra pantalla HD+ de 6,74 pulgadas con 90 Hz, procesador Unisoc, 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, cámara principal de 50 megapíxeles y batería de 6.000 mAh.

La opción más completa de esta selección es el realme C100X, disponible desde aproximadamente $949.000. El equipo incorpora una pantalla de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, 256 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM, cámara principal de 50 megapíxeles y una batería de 8.000 mAh, una de las mayores capacidades disponibles actualmente en esta categoría. También ofrece carga rápida de 45 W.

Los precios corresponden a promociones verificadas en cadenas de retail colombianas y pueden cambiar dependiendo de la tienda, la ciudad o las campañas comerciales vigentes. Antes de realizar la compra, conviene revisar el valor final, la disponibilidad del color y la capacidad de almacenamiento, ya que algunos comercios ofrecen descuentos exclusivos por compras en línea o con determinados medios de pago.