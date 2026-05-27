realme C100x y C100i: los celulares que recuperan la filosofía del Nokia 1100

Hubo una época en la que la principal preocupación al comprar un celular era sencilla: que resistiera golpes, que sobreviviera varios días lejos del cargador y que siguiera funcionando después de jornadas intensas. Esa lógica, que muchos asocian con teléfonos como el Nokia 1100, vuelve a aparecer en una categoría distinta: smartphones que priorizan batería, resistencia y uso prolongado.

Con esa apuesta llega la nueva serie realme C100 a Colombia. Los modelos C100, C100x y C100i aterrizan con baterías superiores al promedio del mercado, protección adicional contra golpes y diseños pensados para usuarios que pasan gran parte del día conectados.

Más que competir por tener la cámara más avanzada o funciones llamativas de inteligencia artificial, estos equipos apuntan a resolver un problema cotidiano: depender menos del cargador.

Celulares pensados para aguantar jornadas completas

Dentro de la familia presentada, el realme C100x es el modelo que más llama la atención por autonomía. Incorpora una batería de 8.000 mAh y carga rápida de 45W, una combinación poco común en equipos de este rango de precio.

A esto suma pantalla de 120 Hz, almacenamiento de 256 GB, 4 GB de RAM y protección IP64 frente a polvo y salpicaduras. También incorpora ArmorShell Protection, una estructura diseñada para soportar caídas de hasta dos metros.

Por su parte, el realme C100i apuesta por una batería de 6.600 mAh y añade resistencia de grado militar junto con carga inversa, una función útil para alimentar otros dispositivos cuando no hay acceso fácil a corriente.

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Los tres dispositivos comparten una idea sencilla: ofrecer teléfonos capaces de permanecer encendidos durante largas jornadas sin exigir varias cargas al día.

Eso los acerca más a usuarios que utilizan el celular como herramienta de trabajo que a quienes priorizan fotografía o rendimiento avanzado.

Conductores, repartidores y usuarios que viven conectados

En trabajos donde el teléfono es prácticamente una oficina portátil, la batería dejó de ser una característica secundaria.

Conductores de aplicaciones, repartidores, vendedores, comerciantes y trabajadores de campo suelen depender de GPS, llamadas, mensajería y aplicaciones activas durante horas. Para ellos, quedarse sin batería puede significar perder tiempo, clientes o ingresos.

Ahí aparece la propuesta de esta nueva serie: menos preocupación por buscar enchufes y más tiempo disponible para trabajar o mantenerse conectado.

Eso no significa que estos dispositivos estén diseñados para competir con la gama alta. Los procesadores Unisoc, los 4 GB de memoria RAM y las cámaras modestas muestran que su apuesta está en otro terreno: resistencia, autonomía y duración.

La serie realme C100 ya está disponible en Colombia. El realme C100 tendrá un precio de lanzamiento de 1.149.900 pesos, mientras que el realme C100x costará 949.900 pesos y el realme C100i llegará por 699.900 pesos.

En un mercado lleno de funciones nuevas cada año, realme apuesta por algo distinto: recuperar la idea de que un buen celular también puede medirse por cuánto aguanta antes de pedir un cargador.