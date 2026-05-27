Galaxy A27: renders revelan rediseño, Snapdragon y recortes en cámaras

El próximo Samsung Galaxy A27 volvió a aparecer antes de su presentación oficial. Una filtración compartida por OnLeaks reveló renders oficiales, colores y gran parte de las especificaciones del nuevo gama media que la marca prepara para la segunda mitad de 2026. Entre los cambios aparecen un rediseño frontal, nuevo procesador y varios ajustes frente a la generación anterior.



La nueva versión dejaría atrás la clásica muesca frontal para incorporar una cámara selfie perforada en pantalla, un detalle reservado hasta ahora para modelos superiores dentro del catálogo Galaxy. El diseño luce más limpio y mejora el aprovechamiento del espacio alrededor de la pantalla. También se mantiene el formato “Key Island” en los botones laterales, una característica visual introducida recientemente por la compañía.

Negro, azul y rosa claro serían los colores elegidos para esta generación. Las imágenes filtradas muestran marcos planos y cámaras traseras alineadas de manera vertical, siguiendo la estética actual de la línea Galaxy. Además, la compañía habría dejado atrás algunos tonos pastel más llamativos presentes en generaciones anteriores para apostar por una paleta más sobria y orientada a un público masivo.

Dentro de las especificaciones conocidas aparece una pantalla Full HD+ de 6,7 pulgadas. Sin embargo, los documentos publicados hasta ahora no confirman si el panel mantendrá tecnología Super AMOLED ni la tasa de refresco de 120 Hz vista en el Galaxy A26. Aun así, ambas características siguen apareciendo como las opciones más probables debido a la continuidad que el fabricante suele mantener dentro de esta serie.

Uno de los cambios principales aparece en el procesador. El dispositivo reemplazaría el Exynos 1380 utilizado en el Galaxy A26 por el Snapdragon 6 Gen 3 fabricado en 4 nanómetros. El cambio hacia Qualcomm podría traducirse en una mejor eficiencia energética, temperaturas más estables y mejor rendimiento en juegos y aplicaciones exigentes.

Galaxy A27: menos cámaras y sin expansión microSD

En fotografía, la configuración principal mantendría un sensor de 50 megapíxeles con estabilización óptica acompañado por una lente macro de 2 MP. Sin embargo, el sensor ultra gran angular reduciría su resolución frente a la generación anterior, pasando de 8 MP a 5 MP. La cámara frontal también sufriría un ajuste y bajaría de 13 MP a 12 MP.

También desaparecería una de las funciones más valoradas dentro de esta familia. Todo indica que el nuevo modelo no tendría compatibilidad con tarjetas microSD, dejando atrás la expansión de almacenamiento presente en el Galaxy A26. Para muchos usuarios de gama media, este cambio representa uno de los recortes más importantes de toda la actualización.

Respecto a la autonomía, la batería mantendría una capacidad de 5.000 mAh junto con carga rápida de 25 W por cable. A eso se sumarían versiones con 6 GB u 8 GB de RAM y opciones internas de 128 GB o 256 GB. El dispositivo además incluiría conectividad 5G, Dual SIM con eSIM, Bluetooth, NFC y puerto USB-C.

Por el lado del software, Android 16 y One UI 8.5 llegarían instalados de fábrica junto a nuevas funciones de inteligencia artificial y mejoras de privacidad. Samsung además continuaría ofreciendo varios años de actualizaciones de software y seguridad dentro de esta categoría, uno de los diferenciales más importantes de esta familia frente a otros fabricantes Android.

Samsung apunta a una gama media más cercana a modelos premium

Más allá de las especificaciones técnicas, la renovación visual apunta a acercar este dispositivo a modelos superiores como los Galaxy A36 y Galaxy A56. La perforación en pantalla, los marcos planos y el nuevo lenguaje visual ayudan a darle una apariencia más moderna dentro de la gama media, incluso manteniendo una estructura bastante continuista respecto al A26.

Mientras tanto, el paso hacia Snapdragon también podría mejorar la percepción del dispositivo en mercados donde Exynos recibió críticas relacionadas con temperatura y autonomía durante los últimos años. Qualcomm mantiene una imagen más positiva entre usuarios que priorizan videojuegos, estabilidad térmica y rendimiento sostenido durante sesiones prolongadas.

Aun así, la reducción en cámaras secundarias y la eliminación de la microSD podrían generar dudas entre usuarios que priorizan almacenamiento expandible y mayor versatilidad fotográfica. Por ahora, la compañía no confirmó oficialmente ninguna de estas especificaciones, aunque la aparición de materiales de prensa finales sugiere que el lanzamiento del Galaxy A27 podría producirse durante los próximos meses.

Imagen: OnLeaks / Editada con IA (ChatGPT)