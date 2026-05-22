ETB transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 gracias a alianza con DIRECTV

La pelea por los contenidos deportivos y el streaming acaba de sumar un nuevo capítulo en Colombia. DIRECTV Colombia y ETB anunciaron una alianza que permitirá a más de 85.000 usuarios de televisión por internet acceder a una oferta ampliada de entretenimiento, incluyendo todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El acuerdo incorpora al servicio IPTV de ETB las señales deportivas DSPORTS, DSPORTS+ y DSPORTS 2, que tendrán la transmisión de los 104 encuentros del torneo. Con esto, ETB asegura que será el único operador de fibra óptica del país con acceso completo a la próxima Copa del Mundo.

La integración también incluye acceso a DGO, la plataforma de streaming y TV en vivo de DIRECTV, junto con Amazon Prime Video sin costo adicional para los clientes del servicio.

Más fútbol y streaming en un solo servicio

La apuesta responde a un cambio que viene acelerándose en el mercado: los usuarios ya no solo buscan canales tradicionales, sino paquetes que integren deportes, series, películas y plataformas digitales en un mismo lugar.

Además del Mundial 2026, los clientes de ETB podrán encontrar más de 10.000 títulos bajo demanda dentro de DGO. Allí habrá películas, documentales, producciones exclusivas y canales en vivo accesibles desde televisores inteligentes, computadores, celulares y tabletas.

La alianza también suma señales como DSHOW, enfocada en entretenimiento y transmisiones especiales; DNEWS, canal informativo con cobertura regional en varios países de Latinoamérica; y Escuela Plus, orientada a contenidos educativos.

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Para ETB, el acuerdo representa una forma de fortalecer su oferta de televisión por internet en medio de un mercado donde cada vez más usuarios migran hacia modelos híbridos entre televisión lineal y streaming.

Diego Molano Vega, presidente de ETB, aseguró que la integración permitirá ofrecer una experiencia más robusta para los clientes de la compañía en Colombia.

Por su parte, Daniel Llano, Country Head de DIRECTV Colombia, afirmó que la unión amplía el acceso a contenidos deportivos y de entretenimiento apoyados en plataformas digitales y televisión en vivo.

¿Qué cambia para los usuarios de ETB?

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es que los usuarios no tendrán que contratar servicios separados para acceder al Mundial, las señales deportivas y las plataformas de streaming incluidas en el paquete.

Eso podría convertirse en un factor importante en momentos donde los hogares intentan reducir el número de suscripciones mensuales y centralizar servicios en una sola factura.

La alianza ya superó los trámites regulatorios ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y actualmente ambas compañías avanzan en la coordinación técnica para integrar los servicios.

El anuncio también refleja cómo las empresas de telecomunicaciones están transformando sus paquetes tradicionales para competir con plataformas globales de streaming y consumo digital.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la transmisión de los 104 partidos aparece como el principal gancho de una alianza que mezcla televisión en vivo, deportes y plataformas digitales bajo un mismo servicio.