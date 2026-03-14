El color rojo domina un tramo de carretera en India y no pasa desapercibido para quienes circulan por allí. La decisión de pintar el asfalto de ese tono intenso no responde a una intervención urbana ni a un proyecto turístico. Detrás hay una estrategia para enfrentar un problema creciente en muchas zonas naturales: los atropellamientos de animales silvestres.

La iniciativa fue puesta en marcha el 24 de febrero de 2026 en el estado de Maharashtra. Se trata de un sector vial que atraviesa un corredor forestal utilizado por diferentes especies para desplazarse entre áreas protegidas.

En las cercanías se encuentran dos reservas de gran relevancia para la conservación de la fauna en India: el Parque Nacional Pench y la Reserva de Tigres Kanha. Estos territorios albergan tigres, elefantes, ciervos y otros animales que con frecuencia cruzan la carretera cuando se mueven entre sectores del bosque.

El tránsito de vehículos en estas zonas ha generado durante años accidentes con fauna. Para enfrentar el problema, las autoridades optaron por un recurso visual poco común: transformar completamente el aspecto de la vía.

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La carretera fue cubierta con un pigmento rojo que contrasta de manera fuerte con el entorno natural. El objetivo es que los conductores identifiquen inmediatamente que se trata de un tramo sensible y moderen la velocidad.

La lógica detrás de la medida es sencilla. Cuando los automovilistas perciben un cambio brusco en el color del pavimento, su atención aumenta y tienden a reducir la velocidad, lo que disminuye el riesgo de atropellar animales que cruzan inesperadamente.

Más que un cambio de color

Aunque la pintura es el elemento más visible del proyecto, la intervención incluye otras medidas pensadas para mejorar la seguridad de la fauna.

A lo largo del tramo se construyeron 25 pasos subterráneos que permiten el paso seguro de animales. Estos túneles facilitan el movimiento de especies que utilizan el corredor forestal para desplazarse entre diferentes áreas del bosque.

El proyecto también incorporó cercas laterales de hasta 2,5 metros de altura. Estas barreras cumplen una función específica: guiar a los animales hacia los pasos subterráneos y evitar que ingresen directamente a la carretera.

Además, el sistema cuenta con cámaras alimentadas por energía solar que registran tanto el comportamiento de los conductores como la actividad de la fauna en la zona.

India enfrenta el reto de ampliar su red de carreteras mientras protege los ecosistemas donde viven muchas especies. Experimentos como la carretera roja buscan probar soluciones que permitan reducir el impacto de la infraestructura sobre la vida silvestre.

Si los resultados muestran una reducción en los atropellamientos, este tipo de vías podría replicarse en otros corredores naturales del país e incluso en regiones de otros continentes donde el conflicto entre carreteras y fauna sigue creciendo.