Consejo de Bogotá pasa un nuevo set de reglas de seguridad para apps de transporte

El caso de Diana Ospina puso en evidencia la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad. Por este motivo, el Concejo de Bogotá, en un intento por ofrecer protecciones adicionales, ha aprobado un nuevo marco de reglas diseñado para blindar la seguridad en las apps de transporte.

La nueva normativa llega en un momento interesante, considerando que las aplicaciones de transporte todavía operan en un espacio de alegalidad. Sin embargo, es un movimiento necesario, dado que, según cifras de la Alcaldía, más de 21 millones de usuarios y 1.2 millones de conductores mueven la economía colaborativa en el país.

El otro elemento relevante de la normativa es que gran parte de las políticas de seguridad que impone ya son respetadas desde hace años por las plataformas más grandes, como DiDi o Uber, aunque ahora bajo un marco regulatorio oficial.

¿Qué reglas de seguridad para las apps de transporte cambian?

Uno de los pilares de este proyecto es el fortalecimiento de los mecanismos de verificación de identidad. Actualmente, uno de los mayores dolores de cabeza para las autoridades es la trazabilidad de quién está realmente detrás del volante o quién solicita el servicio.

La nueva normativa exige que las plataformas implementen tecnologías más robustas para asegurar que el conductor registrado sea quien efectivamente opera el vehículo. Esto es fundamental para combatir problemas como el acoso y los delitos patrimoniales, generando un entorno de movilidad digital más segura y confiable para los ciudadanos.

Botones de pánico conectados directamente al 123

Un detalle técnico que no es menor es la integración obligatoria de botones de emergencia en las interfaces de las aplicaciones. A diferencia de las herramientas actuales, que muchas veces solo notifican a la plataforma, la intención de esta medida es que el reporte llegue directamente al sistema 123 de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El dato clave aquí es que la tecnología se convierte en una aliada de la reacción inmediata. Al tener una conexión directa con las autoridades del Distrito, se espera reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante incidentes en tiempo real, algo que hasta ahora dependía exclusivamente de los protocolos internos de empresas como Uber, DiDi o Cabify.

No es la única estrategia que ha utilizado la alcaldía para tranquilizar a los usuarios. La semana pasada reportamos que una de las propuestas es imponer un código QR para que los pasajeros puedan verificar la identidad de cualquier conductor de taxi utilizando su plataforma Mi Movilidad a un Clic, un sitio web que permite confirmar los datos de un taxista con tan solo ingresar la placa.