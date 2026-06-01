Bogotá aprobó un nuevo conjunto de lineamientos para reforzar la seguridad en los servicios de movilidad intermediados por plataformas digitales. El Acuerdo 1056 de 2026, firmado por el Concejo Distrital y sancionado por la Alcaldía, plantea nuevas acciones para mejorar la coordinación entre autoridades, aplicaciones, conductores y usuarios, en un momento en el que los servicios solicitados desde el celular hacen parte de la rutina diaria de miles de personas.

Aunque el documento menciona plataformas digitales de movilidad, no crea nuevas reglas para operar ni modifica las condiciones legales del transporte. Su alcance está dirigido a seguridad ciudadana y a reducir riesgos en la interacción entre pasajeros y conductores.

La apuesta del Distrito se concentra en construir mecanismos de prevención, atención y seguimiento. Esto significa que parte de los cambios podrían sentirse directamente dentro de las aplicaciones y otros dependerán de la coordinación entre empresas tecnológicas y entidades públicas.

Más herramientas de identificación y prevención

Uno de los elementos centrales del acuerdo es la creación de una mesa permanente de diálogo entre autoridades distritales, plataformas digitales, conductores y usuarios. Este espacio servirá para compartir información sobre incidentes, revisar tendencias y ajustar medidas según las situaciones detectadas.

También se implementará una comunicación más directa entre las compañías tecnológicas y el Distrito para intercambiar alertas e información agregada sobre seguridad, especialmente en sectores donde se reportan mayores riesgos.

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Para quienes usan aplicaciones de movilidad, uno de los cambios más visibles estaría relacionado con la identificación. El acuerdo impulsa mecanismos verificables para validar identidad y documentación de conductores, además de sistemas que permitan reconocer mejor quién presta el servicio antes de iniciar un trayecto.

Otro aspecto relevante apunta a la transparencia. Las plataformas deberán promover que la información sobre precios, rutas sugeridas y condiciones del servicio aparezca de forma clara antes de confirmar un viaje.

El documento también contempla campañas pedagógicas para fortalecer hábitos de autocuidado, uso responsable de las herramientas digitales y conocimiento de protocolos de emergencia.

Alertas, botones de pánico y respuesta rápida

Uno de los apartados que más impacto podría tener está relacionado con la atención de incidentes. El acuerdo impulsa la incorporación de botones de alerta, emergencia y pánico dentro de las aplicaciones, conectados con las centrales distritales para facilitar respuestas más rápidas.

Además, promueve mecanismos adicionales como grabación de trayectos, sistemas reforzados de identidad digital y protocolos que permitan ubicar usuarios y conductores durante una interacción dentro de la plataforma, respetando las normas sobre protección de datos personales.

La protección de la información aparece como un punto importante dentro del acuerdo. Cualquier medida que implique uso o tratamiento de datos deberá ajustarse a las reglas vigentes de habeas data y requerirá autorización expresa de los usuarios.

Para los conductores, las medidas también incluyen jornadas informativas sobre seguridad y recordatorios relacionados con documentación obligatoria, como licencia de conducción, SOAT y revisión técnico-mecánica.

Ahora comienza la etapa más compleja: la implementación. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia deberá presentar reportes semestrales ante el Concejo para mostrar avances. Si usas aplicaciones de movilidad en Bogotá, el resultado podría traducirse en más controles digitales, mejores canales de reporte y nuevas herramientas diseñadas para aumentar la confianza durante cada trayecto.