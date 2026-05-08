Uber lanza nuevo PIN personal en Colombia: diferencia frente al código que ya usaba la app

Uber comenzó a implementar en Colombia una nueva función de seguridad que cambia la forma en la que verificas el inicio de cada trayecto. La novedad llega tanto para viajes privados como para Uber Taxi y consiste en un código PIN personal de cuatro dígitos que ahora será fijo y elegido directamente por cada usuario.

La actualización modifica una herramienta que ya existía dentro de la aplicación, pero que funcionaba de manera distinta. Hasta ahora, Uber utilizaba un PIN dinámico: un código temporal que la app generaba automáticamente en cada viaje y que cambiaba todo el tiempo.

Eso obligaba al usuario a abrir la aplicación antes de subir al vehículo para revisar cuál era el número asignado para ese trayecto específico y compartirlo con el conductor.

Con el nuevo sistema, el funcionamiento cambia por completo. Ahora tú mismo eliges un número de cuatro dígitos —por ejemplo, uno fácil de recordar— y ese PIN queda guardado como código permanente en tu cuenta hasta que decidas cambiarlo.

La diferencia principal está en la practicidad. Ya no tendrás que revisar el celular cada vez que pidas un viaje para confirmar cuál fue el código generado por la aplicación. El mismo PIN funcionará en todos tus recorridos.

¿Cómo funciona el nuevo PIN personal de Uber?

Cuando solicites un viaje, el conductor deberá ingresar el PIN personal que configuraste para poder iniciar oficialmente el trayecto en la app.

Si el código no coincide, el viaje no podrá comenzar dentro de la plataforma. La idea es añadir una validación extra para confirmar que el usuario correcto está entrando al vehículo correcto.

En el sistema anterior, el PIN dinámico aparecía automáticamente antes del viaje y desaparecía después de usarse. Era un número distinto para cada recorrido.

Ahora el proceso se parece más al uso de una contraseña fija. Uber explica que esto puede resultar útil en situaciones donde sacar el celular no es tan cómodo, como salidas nocturnas, lugares con poca señal o momentos en los que la batería está por agotarse.

El PIN también puede modificarse en cualquier momento desde la configuración de seguridad de la cuenta.

La función también llega a Uber Taxi

Uno de los cambios importantes es que la herramienta no estará limitada a los vehículos particulares registrados en la plataforma. Uber confirmó que el nuevo PIN personal también funcionará en Uber Taxi.

La compañía asegura que la intención es mantener el mismo nivel de verificación y seguimiento en todos los servicios disponibles dentro de la aplicación.

La plataforma también recordó que esta función se suma a otras herramientas de seguridad ya activas en Colombia. Entre ellas aparecen el monitoreo GPS en tiempo real, la opción de compartir trayectos con contactos, las alertas automáticas de RideCheck cuando detecta desvíos inesperados y la grabación de audio y video desde el celular del conductor en caso de incidentes.

En Uber Taxi, además, los conductores deben pasar procesos de validación documental, revisión de antecedentes y verificación de identidad.

La llegada del PIN fijo muestra cómo las plataformas de movilidad están apostando por sistemas de validación más simples para el usuario, pero al mismo tiempo más constantes en cada trayecto.